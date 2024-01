Diskutieren Sie mit!



Moderation: Patrick Batarilo

Thema: Die Alles ist möglich Lüge

Wie vereinbar sind Beruf und Familie?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit. Wir sind erreichbar ab 19 Uhr unter 07221-2000, oder schreiben Sie uns jetzt schon eine Mail an: tandem@swr.de

In SWR2 Tandem um 10.05 Uhr erzählt eine Mutter von ihrem durchorganisierten Doppelverdienerhaushalt mit zwei Kindern, in dem alles zu klappen scheint, bis ihre sechsjährige Tochter Lenja eines Tages verzweifelt aus der Grundschule kommt und nicht mehr leben will. Ein Kind das nicht funktioniert, ist im hochtaktigen Tagesablauf der Eltern nicht vorgesehen. Dann wachsen langsam die Zweifel an ihrem Lebensentwurf.



Unser Studiogast in Hörer Live ab 19.20 Uhr ist die Journalistin Susanne Garsoffky. Sie ist Co-Autorin des Buches "Die Alles ist möglich Lüge"



Sie ist ihr selbst aufgesessen, der "Alles ist möglich Lüge", erzählt Susanne Garsoffky: Vollzeitarbeitende Redakteurin, Mutter von zwei Kindern, der richtige Mann an ihrer Seite, geteilte Elternzeit, Kita, Kinderfrau - das Gefühl des ständigen Getriebenseins konnte doch nur an mangelnder Organisation liegen. So denken viele. Inzwischen sieht sie die Ursachen für die Unvereinbarkeit von Beruf und Familie nicht mehr als individuelles, sondern als strukturelles Problem. Denn den Preis zahlen alle: Männer, Frauen und Kinder. Auch die Unternehmen, die auf gut ausgebildete Mitarbeiter verzichten müssen, weil diese den Spagat nicht mehr aushalten. Und die Gesellschaft, weil sie Steuerzahler verliert. Wir brauchen einen Kulturwandel, sagt Susanne Garsoffky. Aber Familienpolitik und Wirtschaft seien da noch ganz am Anfang.



Was sind Ihre Erfahrungen und Gedanken zur Vereinbarkeit von Kind und Karriere und möglichst noch körperlicher Fitness und erfülltem Sozialleben? Welche Veränderungen braucht unsere Gesellschaft?