"Russisches Fingerspitzengefühl"

mit Wolfgang Sandberger

Er war ein musikalischer Tausendsassa: der deutsch-russische Pianist Swjatoslaw Richter, der vor hundert Jahren, am 20. März 1915, im ukrainischen Schitomir geboren wurde. Der Tastenlöwe verfügte über Pianistenpranken, die auf den ersten Blick alles andere als elegant-feinsinnig wirkten. Doch was hat Richter mit diesen Händen nicht alles vermocht: Er war ein Klangmagier, der mit Fingerspitzengefühl über eine enorm breite Farbpalette im Anschlag verfügte, vom zarten, singenden Adagio in einer Haydn-Sonate bis zum Klavierfeuerwerk im ersten Tschaikowsky-Konzert, von den filigranen impressionistischen Farben eines Alexander Skrjabin bis hin zu kraftvollen Beethoven-Sonaten. "Richter ist ein gigantischer Musiker", so meinte sein Kollege Arthur Rubinstein, "er spielt auf dem Klavier und das Klavier antwortet ihm. Er singt gemeinsam mit dem Klavier". Den vielfältigen Facetten des "Jahrhundertpianisten" spürt die Musikstunde zum 100. Geburtstag von Richter nach.

Musiktitel:

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Alexander Scriabin:

„Flammes sombres“

aus „Deux danses“ op. 73

Sviatoslav Richter (Klavier)

Frederic Chopin:

Prelude d-moll op. 28 Nr. 24

Sviatoslav Richter (Klavier)

Frederic Chopin:

Etüde E-dur op. 10 Nr 3 (Sofia 1958)

Sviatoslav Richter (Klavier)

Sergei Prokofieff:

Klaviersonate Nr. 6 A-dur op. 82

Vivace, Schlusssatz

Sviatoslav Richter (Klavier)

Ludwig van Beethoven:

Violoncellosonate op. 102 Nr. 1 C-Dur

Adagio-Allegro vivace, Finale

Sviatoslav Richter (Klavier)

Mstislav Rostropowitsch (Violoncello)

Franz Schubert:

„Im Frühling“ D 882

Sviatoslav Richter (Klavier)

Dietrich Fischer Dieskau (Bariton)

Franz Schubert:

Sonate für Klavier B-Dur D 960 op. posth.

Klaviersonate

Widumg: Johann Nepomuk Hummel (1778-1837)

1. Satz: Molto moderato

Sviatoslav Richter (Klavier)

Peter Tschaikowsky:

Klavierkonzert Nr. 1 b-Moll op.23

1. Satz

Sviatoslav Richter (Klavier)

Wiener Symphoniker

Leitung: Herbert von Karajan

Sergej Rachmaninov:

Prelude op. 23 Nr. 5 alla Marcia

Sviatoslav Richter (Klavier)