Die Cembalistin Rebecca Maurer

Von Kerstin Gebel

Auf Hammerflügel wie Cembalo gleichermaßen beheimatet, ist Rebecca Maurer gern gesehener Gast bei internationalen Festivals und musiziert als Solistin wie als Continuo-Spielerin mit namhaften Orchestern. Als Spezialistin für historische Aufführungspraxis arbeitete sie im Auftrag des Bärenreiter Verlags an einer neuen Urtext-Edition der späten Klaviersonaten von Joseph Haydn mit. Außerdem gilt sie als herausragende Mozart-Interpretin ihrer Generation.



Musikliste:

Joseph Haydn:

Sonate C-Dur Hob. XVI:50

1. Satz: Allegro

Rebecca Maurer, Fortepiano

Joseph Haydn:

Sonate Es-Dur Hob. XVI:52

1. Satz Allegro

Rebecca Maurer, Fortepiano

Joseph Haydn:

Sinfonie Nr. 103 Es-Dur Hob I:103

1. Satz Anfang

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Dirigent: Sir Roger Norrington

Thomas Haigh:

Fantaisie for the Piano Forte

Rebecca Maurer, Fortepiano

Thomas Haigh:

Canzonetta II - Rondo. Allegretto

Rebecca Maurer, Fortepiano

Christian Ignatius Latrobe:

Sonata I in A-Dur, 2. Satz Lente

(aus 3 Sonaten für Pianoforte, op. 3)

Rebecca Maurer, Fortepiano

Antonio Valente:

Gagliarda Napolitana

Rebecca Maurer, Cembalo

Jean-Baptiste Lully:

Air d'Apollondu Triomphe de l' Amour

(Pieces de clavecin, 1689)

Rebecca Maurer, Cembalo

Louis Couperin:

Tombeau de Monsieur Blancrocher

(Pièces de clavecin)

Rebecca Maurer, Cembalo

Joseph-Nicolas-Pancrace Royer:

Le Vertigo (Pièces de clavecin, Premier livre, 1746)

Rebecca Maurer, Cembalo

Joseph Haydn:

Sinfonie Nr. 98 B-Dur Hob. I:98

Schluss des Finales. Presto

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Dirigent: Sir Roger Norrington

Joseph Martin Kraus:

Rondo F-Dur

Rebecca Maurer, Fortepiano

Joseph Haydn:

Sonate Es-Dur Hob XVI:52

3. Satz Finale: Presto

Rebecca Maurer, Fortepiano