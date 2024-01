Der Pianist Benyamin Nuss

Im Gespräch mit Antonia Ronnewinkel



Benyamin Nuss macht, wovon viele träumen: er verbindet die Musikwelten von Klassik und Jazz. Der 29-Jährige kommt aus einer Familie von Jazz-Musikern, in der abends gerne improvisiert wird. Daneben läuft die Ausbildung am Klavier ganz klassisch: über Musikhochschule, Wettbewerbe und Stipendien bis hin zum ersten Plattenvertrag. Sein Repertoire reicht von Liszt und Debussy über jazzinspirierte Werke des 20. Jahrhunderts bis hin zur Musik der großen Computer- und Videospiele. Von Freiheit und Leidenschaft für die Musik erzählt Benyamin Nuss in SWR2.

Claude Debussy:

"Jardins sous la pluie" aus den "Estampes"

Benyamin Nuss (Klavier)

Benyamin Nuss:

"Kugane", Arrangement eines Themas aus dem Computerspiel "Final Fantasy XIV"

Benyamin Nuss (Klavier)

Nikolai Kapustin:

Burlesque op. 97

Christine Rauh (Violoncello)

Benyamin Nuss (Klavier)

George Gershwin:

1. Satz aus dem Klavierkonzert in F

Benyamin Nuss (Klavier)

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Leitung: Kazuki Yamada

Benyamin Nuss:

"Petite Pièce" op. 4

Mina Magome (Klarinette)

Benyamin Nuss (Klavier)

Yoko Shimomura:

"Kingdom Hearts" aus dem Soundtrack zum Computerspiel "Final Fantasy"

Benyamin Nuss (Klavier)

Tokyo Philharmonic Orchestra

Leitung: Ekkehard Stier

Benyamin Nuss:

"À Nobuo Uematsu" und "À Masashi Hamauzu"

Benyamin Nuss (Klavier)

Mili Balákirew:

"Islamey"

Benyamin Nuss (Klavier)

Benyamin Nuss:

"Bad Day"

Ludwig Nuss (Posaune)

Benyamin Nuss (Klavier)

Benyamin Nuss:

Improvisation über Themen aus Leonard Bernsteins Musical "Candide"

Benyamin Nuss (Klavier)