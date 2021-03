per Mail teilen

Die muslimische Minderheit der Rohingya wird in Myanmar verfolgt. Mehr als 700.000 Menschen sind seit August 2017 vor Repression und Gewalt geflohen. In Bangladesch, Thailand oder Indien, wo sie Aufnahme gefunden haben, sind die Rohingya unerwünscht. Ihr Status ist ungesichert, sie sind staatenlos - in ihrer Heimat Myanmar wie im Exil, wo sie unter prekären Bedingungen leben. (SWR 2018)

Manuskript zur Sendung