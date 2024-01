Claudio Monteverdi zum 450. Geburtstag

Doris Blaich im Gespräch mit dem Dirigenten John Eliot Gardiner

(Audio: Online-Fassung der Sendung mit gekürzter Musik)

"Oracolo della musica", so hieß Claudio Monteverdi bei seinen Zeitgenossen. Und tatsächlich prophezeite er treffsicher die musikalische Zukunft: Er scherte sich nicht mehr um die engen Bandagen der alten Kompositionsregeln, sondern suchte den kompromisslosen musikalischen Ausdruck der menschlichen Leidenschaften. In Monteverdis Madrigalen geben sich Menschen aus Fleisch und Blut hemmungslos der Liebesglut hin, in seinen geistlichen Werken singen sie sich in Ekstase, in seinen Opern flirten und hassen, leiden und intrigieren sie. Monteverdi war Kapellmeister der Fürstenfamilie Gonzaga in Mantua und am Ende seines Lebens Maestro di capella an San Marco in Venedig, besaß also einen der prestigeträchtigsten Posten Europas.

Monteverdis Musik hat den Dirigenten John Eliot Gardiner so sehr fasziniert, dass er vor über 50 Jahren eigens einen Monteverdi Choir gründete, mit dem er dieses Repertoire erkundete. Seither kreist Gardiners Interesse immer wieder um Monteverdis Musik; dieses Jahr wird er die drei Opern in Edinburgh, Luzern und Berlin dirigieren. In dieser Sendung erzählt Gardiner von der magnetischen Anziehungskraft dieser Musik und zeichnet das Leben des großen Barockkomponisten nach.

