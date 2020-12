Witwen in Indien

Von Margarete Blümel

Obwohl es im Hinduismus viele Göttinnen gibt, führen indische Frauen oft ein hartes und gefahrvolles Leben. Witwen haben es besonders schwer. Nach dem Tod des Ehemannes betrachtet man sie als Bürde, weil sie nicht zum Einkommen der Familie beitragen. Und immer noch hält sich der Aberglaube, dass Witwen Unglück verheißen. Wie eine verwitwete Frau lebt, hängt stark davon ab, aus welcher Schicht sie stammt. Wohlhabende sorgen vor und lassen sich das Wohnrecht in ihrem Haus zusichern. Wenige haben das Glück, in einem Heim Unterschlupf zu finden. Viele enden als Bettlerinnen auf der Straße. Armut und Einsamkeit - dieses Los teilen die meisten Witwen in Indien.

