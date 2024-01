per Mail teilen

Von Hanns Josef Ortheil

In 10 Bildern zeigt Hanns Josef Ortheil sein Leben zwischen 1957 in Köln bis zum Jahr 2009 in Berlin. Es ist eine autobiografische Erzählung, aber auch eine Erzählung über die Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland.

Wir erleben nicht nur die Persönlichkeitsentwicklung Hanns Josef Ortheils, sondern auch die Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Individuum. Zwar kein Entwicklungsroman, aber eine Kurzgeschichte, prall gefüllt wie ein Entwicklungsroman.