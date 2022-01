Ins Innere der Stille - Orgelkonzert mit Sten Sandell aus Donaueschingen

Sten Sandell spielt Orgel in der Christuskirche bei den Donaueschinger Musiktagen 2018. In dem Stück „borduna hetorotopia donaueschingen“ kombiniert er seine Stimme mit sphärischen Orgelklängen. Ausgangspunkt des Stücks sind Konzepte der Psycho- und Diskursanalyse.

Für den schwedischen Musiker Sten Sandell ist Improvisation gleichbedeutend mit Freiheit. Er erklärt: Die freie Improvisation ermöglicht es ihm, jederzeit die Richtung zu wechseln, in jeden Augenblick auf den Raum und seine Atmosphäre zu reagieren.

In seiner Donaueschinger Improvisation nimmt er Konzepte der Psycho­ und der Diskursanalyse zum Ausgangspunkt seiner Arbeit. Daniel Sterns Überlegungen zum Augenblick und Michel Foucaults Begriff der Heterotopie leiten Sandell auf dem Weg „ins Innere der Stille“.

Nur für die Christuskirche

Viele seiner Arbeiten sind konsequenterweise explizit an ihren Entstehungs- und Aufführungsort gebunden. So auch sein Auftragswerk für die Donaueschinger Musiktage - ein Erkunden der Schwebungen und Stimmungen an den zwei Orgeln in der Donaueschinger Christuskirche.