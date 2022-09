Brasiliens Schicksalswahl - Stresstest für die Demokratie

Von Anne Herrberg, Burkhard Birke und João Soares

Am 2. Oktober müssen die Brasilianerinnen und Brasilianer entscheiden, ob sie die Regierung des Rechtsaußen Jair Bolsonaro erneut wählen, oder dem linksgerichteten Ex-Staatschef Lula da Silva ihre Stimme geben. Manche fürchten sogar, Brasiliens Demokratie steht auf dem Spiel. Denn Bolsonaro schürt seit Monaten Zweifel am elektronischen Wahlsystem - vor allem in sozialen Medien. Manche fürchten ähnliche

Szenen wie beim Kapitolsturm in den USA.