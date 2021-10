Bootsflüchtlinge im Ärmelkanal – Ein Kleinkrieg am Rande Europas

Von Gabi Biesinger und Sabine Wachs

Der Streit zwischen Paris und London über die steigende Zahl von Migranten, die über den Ärmelkanal nach Großbritannien wollen, spitzt sich zu. In diesem Sommer sind über 17.000

Bootsflüchtlinge an englischen Stränden angelandet, so viele wie nie zuvor. Dabei zahlt die britische Regierung den Franzosen viel Geld, um zu verhindern, dass die Flüchtlinge überhaupt in See stechen können. Während die britische Innenministerin mit harten Maßnahmen ein Exempel statuieren will, würden die Franzosen auch gerne die zahllosen Lager loswerden, die sich von Calais aus an der Küste erstrecken und fühlen sich den britischen Vorwürfen zu Unrecht ausgesetzt. Aber: Keine Lösung in Sicht