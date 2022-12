Geschenk-Tipp vom 15.12.2017



Der Verlag bewirbt das Buch als ideales Geschenk für Italienliebhaber, Liebhaber guten Essens und Opernfreunde – und genau so ist es auch, findet SWR2 Musikchefin Dorothea Enderle.

SWR Bassermann - Pasta & Opera Klassische italienische Rezepte – Große italienische Arien (Buch und CD) Autor Antonio Carluccio Verlag: Bassermann ISBN: ISBN: 978-3-8094-3137-4 (nur noch online erhältlich)

Das Kochbuch enthält 15 Menüs, alle Rezepte entstammen der klassischen italienischen Küche aus den unterschiedlichen Regionen Italiens, sind aber gelegentlich im Detail raffiniert abgewandelt. Sie sind zu jeweils viergängigen Menüs zusammengestellt und jahreszeitlich geprägt. Um sie nachzukochen, sollte man mit der italienischen Küche etwas vertraut sein, braucht aber keine Hightech-Ausstattung. Ein Herd, ein Backofen und scharfe Küchenmesser genügen vollkommen.

Die mitgelieferte CD enthält 17 Opernarien, nach 68 Minuten hat man die bekanntesten Arien aus den meistgespielten italienischen Opern von Bellini, Rossini, Donizetti, Verdi und Puccini gehört.

Restaurant des Autors beliebt bei Opernstars

Die Kombination von gutem Essen und großer Oper ist klassisch. Der Autor des Buches, Antonio Carluccio, hat diese Verbindung exemplarisch gelebt. Er war Süditaliener, seit seinen Studienjahren in Wien begeisterter Operngänger und einer der ersten, der in den 1980er Jahren die regionale italienische Küche in London einführte. Er betrieb direkt neben dem Royal Opera House Covent Garden in London ein Restaurant, das von den großen Opernstars besucht wurde, wo sie sich von ihm nach der Vorstellung mit perfekt zubereiteten, bodenständigen Menüs aus dem Mutterland der Oper verwöhnen ließen.

Fazit: Ein überaus sympathisches Kochbuch ohne Starallüren für Menschen, die den sinnlichen Seiten des Lebens zugetan sind – sei es dem Essen, der Oper oder dem Süden oder am besten allen dreien.