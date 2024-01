Orgelbau und Orgelmusik wurden erst kürzlich zum UNESCO-Kulturerbe erklärt. Deutschland hat mit rund 50.000 Orgeln die höchste Orgeldichte der Welt. Dieses unterhaltsam geschriebene Buch stellt die „Königin der Instrumente“ umfassend vor.

SWR Bärenreiter - Die Orgel Kulturgeschichte eines monumentalen Instruments Autor: Karl-Heinz Göttert Verlag: Bärenreiter Verlag ISBN: ISBN-10: 3761824114

Wie kein anderes Instrument ist die Orgel mit der Entwicklung der europäischen Kultur verbunden. Wann und wo entstand die Orgel in ihrer heutigen Form? Was haben die Araber damit zu tun? Wie geriet sie in den religiösen Bildersturm und wie in die Konzertsäle?

Ohne wissenschaftlichen Ballast

Wer Antworten auf diese und andere Orgel-Fragen sucht, wird hier fündig. Auf verständliche Weise vermittelt der Autor die Geschichte der „Königin der Instrumente“ anhand von Orgelbau und den beteiligten Personen: den Orgelbauern und Organisten. Eine unterhaltsame Lektüre ohne Belehrung und wissenschaftlichen Ballast.