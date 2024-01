Als Peter Härtling im Juli dieses Jahres im Alter von 83 Jahren gestorben war, hat sich SWR2 Musikredakteurin Ulla Zierau aus ihrem Bücherregal das ihr liebste Buch von Härtling herausgenommen und es noch einmal gelesen.

SWR Kiepenheuer & Witsch - Liebste Fenchel! Das Leben der Fanny Hensel-Mendelssohn in Etüden und Intermezzi Autor: Peter Härtling Verlag: Kiepenheuer & Witsch ISBN: ISBN-10: 3462043129

Eine fiktive Künstlerbiografie

„Liebste Fenchel!“, eine fiktive Künstlerbiografie der älteren Schwester von Felix Mendelssohn Bartholdy: Härtling verbindet darin verbriefte Tatsachen und erdachte Realität und fügt sie zu einem liebevollen Portrait zusammen, das er aus Sicht von Fanny Hensel schreibt. Im Mittelpunkt steht die innige Geschwisterliebe, aber auch die Rivalität der beiden hochbegabten Kinder, wenn Fanny zu Felix sagt: „Du kannst so falsch singen, wie ein Wasserfrosch und der (Musiklehrer) Zelter wird dich loben.“

In dem Buch begegnen wir einer liebevollen Schwester, die dem kranken Bruder Fencheltee ans Bett bringt und deswegen von ihm den Spitznamen Fenchel erhält. Wir begleiten die Pianistin und Komponistin, die nicht müde wird, ihre Liebe zur Musik zu leben, auch wenn sie nicht so gefördert wird wie der Bruder. Sie schafft sich in den Sonntagsmusiken im Hause Mendelssohn einen eigenen Kreativraum, in dem sie ihre Musik zum Klingen bringt und Künstler einlädt.

Musikverliebte Erzählung

Härtling erzählt von der Ehe mit dem Maler Wilhelm Hensel, von der gemeinsamen Reise nach Italien und er tut das so schön, so wort- und musikverliebt, dass man sich gerne in Fanny Hensel hineindenkt und am Ende auch ihre Musik hören möchte. Da sei nicht nur das Buch, sondern auch die CD mit dem Pianisten Matthias Kirschnereit empfohlen: Felix und Fanny Mendelssohn – Lieder ohne Worte (Berlin classics).