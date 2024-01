per Mail teilen

Geschenk-Tipp vom 04.12.2017



Der Arche Musikkalender ist wie jedes Jahr enorm informativ und hinreißend gestaltet. Neben Zitaten von Personen der klassischen Musikgeschichte sieht man Fotos, Zeichnungen und Malereien, die sich im Jahr 2018 vor allem mit Komponisten und Interpreten im Kreis von Familie und Kindern beschäftigen.

SWR Arche Kalender - Arche Musikkalender 2018 Musiker und ihre Familien Verlag: Arche Kalenderverlag ISBN: ISBN-10: 3034780184

„Familiensachen“, so lautet das Thema des Kalenders im folgenden Jahr. So erstaunt es nicht, dass zwischen gewohnt vielen männlichen Musikern endlich einmal ebenso zahlreiche Bilder von musizierenden Frauen abgebildet sind, von Komponistinnen und Virtuosinnen, vor allem aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Der Kalender führt vor Augen, dass Musikerinnen, und waren sie noch so erfolgreich, damals auch und vor allem über ihre Mutterrolle definiert wurden.

Musikerinnen treten hervor

Für die künstlerische Nachwirkung war die einengende Sicht auf Frauen im Musikbetrieb natürlich ein Hemmnis. Da ist es umso erfreulicher, dass der neue Arche Kalender über eine hochwertige Gestaltung mit Bildern und Texten auch dazu einlädt, sich mit Werken und Wirkungen einer Kunst zu beschäftigen, die viel zu lange im Schatten verborgen war.

Abgebildet und zitiert werden Künstlerinnen der weit verzweigten Malibran Familie, die Harfensensation Dorette Spohr, Mahlers Patenkind Alma Rosé, Henriette Sonntag und Germaine Taillefer, um nur ein paar wenige namentlich zu nennen.

Wer hier nicht nur flüchtig hinschaut, sondern sich inspirieren lässt, zu eigenen, weiteren, Recherchen, der wird vom Kalender Monat für Monat beschenkt mit Aha-Erlebnissen.