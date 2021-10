Jörg Biesler SWR Oliver Reuther

Jörg Biesler moderiert seit 2006 die Matinee in SWR2, deren Redaktion ihn schanghaite, nachdem er für sie über Ärzte als Demonstranten und Kunstsammler recherchiert hatte. Für ihn war das ein Glück, denn so hintersinnig und scharfzüngig, so frei assoziierend und komplex wie in der Matinee hatte er schon immer moderieren wollen. So blieb er gern und freut sich bis heute, in der Matinee lang sprechen und lang zuhören zu dürfen. Ein echter Frühstücksgenießer.

Dr. Jörg Biesler hat Geschichte und Kunstgeschichte studiert und sich dabei vor allem mit Architektur beschäftigt. Seine Promotion schrieb er über die Architekturtheorie der Aufklärung, in der das Bauen erstmals als Kunst und nicht mehr nur als Handwerk betrachtet wurde. Er schreibt und spricht viel über zeitgenössische und historische Architektur, über Kunst und Kultur; im Radio, in der Zeitung und an der Universität. Außer in SWR2 moderiert er auch in WDR und Deutschlandfunk.