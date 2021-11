Beijing 2022 – Olympia-Nationalismus in China

per Mail teilen

Von Benjamin Eyssel und Steffen Wurzel

Am 4. Februar 2022 beginnen in Beijing die Olympischen Winterspiele. Die chinesische Hauptstadt ist die erste Stadt in der Olympia-Geschichte, die nach den Sommerspielen 2008 auch die kalten Spiele austragen darf. Chinas staatliche Medien machen seit Monaten Stimmung. Die kommunistische Staatsführung inszeniert die Winterspiele als nationalistisches Mega-Projekt. Aus dem Ausland kommen angesichts chinesischer Menschenrechtsverletzungen Boykottaufrufe. Und dann ist da ja noch die Covid-Pandemie.