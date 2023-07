Bali - Ärger im Paradies

per Mail teilen

Von Jennifer Johnston

Auf Bali fallen ausländische Touristen in letzter Zeit äußerst negativ auf. Sie halten sich nicht an die Straßenverkehrsordnung, ignorieren religiöse Regeln oder arbeiten illegal ohne Visum. Mehr als 130 Ausländer wurden daher dieses Jahr bereits von Bali abgeschoben. Jeder Vierte kam übrigens aus Russland. Seit dem Krieg in der Ukraine haben immer mehr Russen, aber auch Ukrainer Zuflucht auf Bali gefunden. Wegen der vielen Beschwerden wollen die Behörden strenger durchgreifen. Es wird offen darüber diskutiert ihnen das Einreisevisum zu entziehen, ein Roller-Verbot für Touristen zu erteilen oder heilige Berge für die Öffentlichkeit zu sperren.