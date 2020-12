per Mail teilen

Begegnet sind sich Friedrich Hölderlin und Ludwig van Beethoven nie. Schade, denn beide waren herausragende Visionäre ihrer Zeit und haben - der eine mit Tönen, der andere mit Sprache - ungemein tiefgründig ihr Material erforscht, durchgearbeitet, ausgehört und bis an seine Grenzen getrieben. Das von Michael Engelhardt, Mark Sattler und Stefan Wirth entwickelte Text-Musik-Projekt "Bagatellen" verknüpft Hölderlins Prosatext "In lieblicher Bläue blühet" und Gedichte aus der Tübinger Turmzeit mit Beethovens letztem Klavier-Zyklus, den sechs Bagatellen op. 126. In einer einführenden Gesprächsrunde geht es um Beethoven und Hölderlin, aber auch um die Erfahrungen der Interpreten: Ist Hölderlins Sprache Musik? Und ist Beethovens Musik Sprache?

Michael Engelhardt (Sprecher)

Stefan Wirth (Klavier)

Mark Sattler (Dramaturgie)

Ludwig van Beethoven:

6 Bagatellen op. 126

Friedrich Hölderlin:

"In lieblicher Bläue" und späte Gedichte