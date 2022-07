Von Uwe Lueb und Karin Senz

Seit Kriegsbeginn sind viele Russen in die Türkei gekommen - als Verfolgte, als Kritiker, als Menschen, die fürchten, später nicht mehr aus ihrem Land rauszukommen. Oder als Menschen, die ihrem Land bewusst den Rücken kehren. Die meisten aber kommen mit der Türkei in ein Land, in dem sie nur schwer einen Neustart finden, in ein Land, in dem sie eigentlich nicht bleiben wollen.