per Mail teilen

Mareike Gries SWR SWR

Geboren und aufgewachsen im Hohen Norden, verschlug es Mareike Gries zum Studium in den Wilden Osten. Theaterwissenschaft, Journalistik und das Lokalradio der Universität Leipzig waren die ersten Stationen auf dem Weg zum professionellen Journalismus. Nach dem Uniabschluss dann das harte Leben als freie Journalistin für verschiedene Hörfunkwellen der ARD, für Print- und Online-Medien. Als roter Faden zog sich schon dabei die Kulturberichterstattung durch. 2008 bekam Mareike Gries schließlich einen der heiß umkämpften Ausbildungsplätze - das trimediale Volontariat - vom SWR. Dabei arbeitete sie erstmals auch als Fernsehautorin, aber das Medium Hörfunk blieb ihr Favorit. Der Ruf von SWR2 wurde deshalb mit großer Freude erhört, denn mit ihren Aufgaben als Redakteurin, Reporterin und Moderatorin kann Mareike Gries dort die Kultur in all ihren Facetten immer wieder neu entdecken und den Kulturbegriff manches Mal sogar neu erfinden.