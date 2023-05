Die Fußballnation

"Panzer" - so heißt die Fußballnationalmannschaft bis heute regelmäßig in der internationalen Presse. Stereotype aus der Weltkriegszeit liegen noch nah an der Oberfläche, gerade im Sport. Doch "die Mannschaft" spielt längst nicht mehr so ergebnisorientiert und bisweilen brachial wie früher. Sie zeigt Spiellust und ästhetischen Anspruch. Und sie ist multikulturell. Sie repräsentiert eine neue deutsche Identität, die auf Vielfalt beruht - und das wird auch im Ausland wahrgenommen. Der Fußball verändert das Bild, das die Welt von Deutschland und den Deutschen hat.

„Es gibt nur eines, was noch sinnloser ist als Fußballspielen: Nachdenken über Fußball.“ Das hat Martin Walser einmal gesagt. Definitiv kein Fußballfan. Oder gar Fußballspieler. Nehmen wir die Frage trotzdem ernst: Das Bild der Deutschen in der Welt – kann dieses Bild wirklich etwas damit zu tun haben, was elf überbezahlte Spieler ein Turnier lang auf einem 68 mal 105 Meter großen Rasenrechteck tun?

Dichter, Denker, Fußballgötter

„Franz Beckenbauer, Boris Becker, Steffi Graf. Das sind in der jüngeren deutschen Geschichte Personen, mit denen man dieses Land verbindet, insofern sind sie stark image-prägend, und für den Fußball gilt das, glaube ich, in den letzten 20 Jahren in ganz besonderer Weise“, sagt Wolfang Eilenberger, Philosoph und Leiter der Redaktion des Philosophie-Magazins in Berlin. „Es gibt zwei Zonen, für die Deutschland weltweit bewundert wird. Das ist immer noch die Idee, dass es sich um ein Land der Dichter und Denker handelt. Einfach eine Kulturnation. Und das zweite ist, dass sie sportlich, insbesondere im Fußball, einen besonders hohen Organisationsgrad erreichen.“

Der vierte Weltmeistertitel: 2014 gewannen die Deutschen im Finale in Brasilien SWR picture-alliance / dpa - Jens Wolf

Die Franzosen: ballverliebte, wankelmütige Individualisten. Die Italiener: verteidigen partisanenmäßig. Die Spanier: leidenschaftliche Zauberer. Und die Deutschen? Die Deutschen sind eben die Panzer. Extrem organisiert und überrollen den Gegner.

Viermal ist Deutschland Fußball-Weltmeister geworden. 1954, neun Jahre nach Kriegsende. 1974, in der Zeit der Ölkrise. 1990, im Jahr der Wiedervereinigung. Zuletzt 2014. Wenn sich das Bild der Welt von Deutschland tatsächlich durch die Auftritte deutscher Fußballmannschaften wandelt und auch schon gewandelt hat – wie und in welchen Etappen ist das geschehen? Wann hat das hässliche Bild vom Deutschen, halb Mensch, halb Panzer, Risse bekommen? Brauchte es ein Wunder?

Das negative Bild der Deutschen ruht unter der Oberfläche

„Das Wunder von Bern 1954 war sicher für die Innenwahrnehmung sehr wichtig, es war ein Selbstbewusstseinsschub für eine Nation, die überhaupt nicht mehr wusste, wer sie war“, erklärt Wolfgang Eilberger.

Das Deutschlandbild wandelt sich nur langsam. Und nie geradlinig und ein für allemal. Das negative Bild der Deutschen, das in zwei Weltkriegen entstanden ist – gerade in Europa ist es immer präsent, zumindest unterschwellig; und es kann jederzeit aus dem Unbewussten auf die Bühne der öffentlichen Gefühle zurückkehren. Zum Beispiel bei der WM in Spanien 1982, beim Spiel Deutschland – Frankreich.

Der französische Spieler Patrick Battiston läuft auf das deutsche Tor zu, der deutsche Torwart Toni Schuhmacher kommt ihm am Sechzehn-Meterraum entgegengerannt, springt und trifft Battiston mit der Hüfte am Kopf. Der Franzose bleibt bewusstlos am Boden liegen – mit angebrochenem Halswirbel und Gehirnerschütterung, er hat drei Zähne verloren.

„Dieses Spiel in Spanien hat ein sehr negatives Bild von Deutschland und den Deutschen wieder aufflammen lassen. Da war das Bild vom kalten Deutschen plötzlich wieder sehr präsent, ohne Mitgefühl, ohne Herz, ein Unmensch“, erzählt Claude Boli, der Direktor des "Musée du sport", des französischen Sportmuseums in Nizza. Dieses Foul schien bei vielen ein stereotypes Bild von den Deutschen wieder hervorzurufen. Eilberger ist der Meinung: „Es war ein Foul, das sich durch große Kompromisslosigkeit, durch große Härte, durch ein Absehen von Konsequenzen ausgezeichnet hat.“

Spiele, die starke Gefühle wecken

Stereotypen sind bequem. Sie erlauben Sportjournalisten, Niederlagen oder Siege mit einem simplen Verweis auf den Nationalcharakter zu begründen: quasi auf Knopfdruck. Länderspiele gegen Deutschland – das war und ist für viele Nationen etwas Besonderes. Spiele, die starke Gefühle wecken. Eine Gelegenheit, Vorurteile heraufzubeschwören. Oder im Gegenteil: sie infrage zu stellen.

"Im Fußball baut man dir schnell ein Denkmal, aber genauso schnell pinkelt man es an." So hat es der ehemalige Fußballprofi Hans Meyer einmal gesagt. Immerhin: Denkmäler kann man reinigen – der kognitive Schmutz der Vorurteile ist deutlich hartnäckiger. Wir sehen, was wir sehen wollen. Ob ein Spieler brutal oder motiviert zur Sache geht, genial oder selbstverliebt, wie wir das wahrnehmen, das hängt auch von der Linse unserer Vorurteile ab. Aber auch hier gilt: Nichts hält ewig – schon gar nicht im Sport.

1990 wurden die Deutschen zum dritten Mal Weltmeister SWR Imago -

Das Bild, das die Welt von Deutschland und den Deutschen hat, verändert sich – durch den Fußball. Und 2012, bei der WM in Brasilien kommt noch etwas hinzu. Deutschland wird Weltmeister, ein sportlicher Triumph. Aber für das Image Deutschlands ist vielleicht noch wichtiger, wie die Mannschaft mit dem Erfolg umgeht. Vor allem beim Sieg über Brasilien, den Gastgeber.

Manchmal kann man sich auch selbst ein Bein stellen

Deutschland – eine Fußballnation, die auf die Gefühle eines unterlegenen Gegners Rücksicht nimmt. Doch nicht alle haben das Spiel so erlebt. Wenn etwas eintritt, was dem eigenen Stereotyp widerspricht, dann kann man zwei Dinge tun: Sein Vorurteil korrigieren. Oder die Situation so uminterpretieren, dass das Vorurteil doch nur wieder bekräftigt wird. Und man selbst einmal mehr schon die ganze Zeit recht hatte. Wie jede andere Verallgemeinerung ist eben auch der Nationalcharakter immer Interpretationsfrage – auch im Fußball.

Beim Empfang der frisch gebackenen Weltmeister am Brandenburger Tor gehen sechs Nationalspieler gebückt über die Bühne und singen: "So geh’n die Gauchos, die Gauchos, die geh’n so." Dann richten sie sich auf und singen: "So geh’n die Deutschen, die Deutschen, die geh’n so." Zum Glück erinnern sich im Ausland eher wenige an diesen peinlichen Auftritt. Manchmal kann man sich auch selbst ein Bein stellen.