Vespermusik am Samstag – das hat eine lange Tradition! Einhalten, Innehalten, Stillehalten nach einer bewegten Woche, ein Bedürfnis, das viele Menschen in dieser hektischen Zeit verspüren. Genau dazu lädt diese Sendung ein! Ein vielfältiges Spektrum von der Solokantate bis zur großen Messe, vom geistlichen Konzert bis zum Oratorium, vom Orgelvorspiel bis zur Choralfantasie steht dabei zur Auswahl. Immer stehen die musikalische und die religiöse Ausdruckskraft der jeweiligen Werke im Vordergrund. Alte und Neue Musik sind gleichermaßen vertreten und neben vertrauten und bekannten Werken sind auch Raritäten und seltene Kostbarkeiten zu hören. Platz ist auch für Konzertmitschnitte aus dem geistlichen Bereich. Wie die sonntägliche Kantate lehnt sich diese Sendung auch an die Liturgie der Kirchenjahres an, erlaubt sich jedoch auch die eine oder andere Freiheit.

Ein musikalisches Angebot, eine Einladung, die Vielfalt der Geistlichen Musik zu entdecken und dabei ein Stück abendländische Tradition kennen zu lernen.

Sendezeit SWR2 Geistliche Musik: Samstags von 19:05 bis 20 Uhr

Titellisten der aktuellen Sendungen

Kantate: Musikalische Einstimmung auf den Sonntag

Kein Sonntag ohne Bach-Kantate – das könnte fast das Motto dieser Sendestrecke sein. Doch nur fast, denn es gibt ja auch noch die Kantaten von Georg Philipp Telemann, Christoph Graupner, Johann Kuhnau, Gottfried Heinrich Stölzel und unzählige andere geistliche Werke von Komponisten aus dem gesamten Bereich der Musikgeschichte, die sich liturgisch auf einen ganz bestimmten Sonn- oder Feiertag des Kirchenjahres beziehen. Letzteres haben alle Werke, die in der Kantaten-Sendung zu hören sind, gemeinsam: den inhaltlichen Bezug zur Liturgie des Tages. So wird diese Sendung gleichzeitig auch zu einem musikalischen Führer durch das Kirchenjahr. Ergänzend kommt Orgelmusik hinzu in Form von Choralvorspielen oder Präludien.

Eine klingende Einstimmung auf den Sonntag, die zum Zuhören und Innehalten, zum Nachdenken und Meditieren oder auch einfach nur zum Genießen dieser geistlichen Musik einladen möchte.

Sendezeit SWR2 Kantate: Sonn- und Feiertags 8:03 bis 8:30 Uhr

Die Titelliste der Sendungen finden Sie im SWR2 Programmkalender.