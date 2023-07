Bernd Feuchtner - der Chefdramaturg bringt frischen Wind nach Karlsruhe

300 Jahre Musik in Karlsruhe - Teil 18

Zwanzig Jahre lang war Bernd Feuchtner profilierter Musik- und Tanzkritiker, bis er 2005 von der Theorie in die Praxis wechselte. Drei Jahre lang war er Chefdramaturg am Badischen Staatstheater in Karlsruhe und künstlerischer Leiter der Händel Festspiele.