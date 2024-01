Rudolf Theilmann – Der "King" der Schlagzeuger

per Mail teilen

Wenn man in südwestdeutschen Jazzkreisen vom "King" spricht, ist sofort klar, wer gemeint ist: Der Schlagzeuger Rudolf Theilmann gehört zu den Urgesteinen der Szene. 1942 in Pforzheim geboren, kam er vor über 40 Jahren nach Karlsruhe und prägt seitdem den Groove der Stadt maßgeblich mit – obwohl, oder vielleicht gerade weil der studierte Kunsthistoriker immer bekennender Amateur geblieben ist.

Bild: Auch heute noch rund um die Uhr Schlagzeuger: Rudolf Theilmann (Julia Neupert, SWR)

Vom Phänomen der Jugendsubkultur zur "Sensation aus Südwest"

Wieso kam ich zum Jazz? Ich war vierzehn, fünfzehn Jahre alt, da habe ich damals sehr häufig Dieter Zimmerle im Radio gehört, abends um elf Uhr, natürlich immer unter der Bettdecke. Das hat mich irgendwie fasziniert, der Mann hat mich fasziniert, die Stimme hat mich fasziniert! Rudolf Theilmann

Jazz war im damaligen Nachkriegsdeutschland die musikalische Jugendsubkultur, der Punk der 1950er Jahre. Rudolf Theilmann mischte als Schlagzeuger bald selbst mit in der lokalen Szene von Pforzheim. Von Tanzmusik über Dixieland bis zu Hardbop – in Bands, die "Trio Musikmixer" hießen, "Delta Rhythm Kings" oder "Jazz Ambassadors". Mitte der 1960er Jahre lernte Theilmann die Karlsruher Herbert Joos, Wilfried Eichhorn, Claus Bühler und Helmuth Zimmer kennen. Und die experimentellen Seiten dieser Musik zu schätzen. Als Modern Jazz Quintet Karlsruhe wurden die fünf bald zu der Free-Jazz-Sensation aus Südwest. Von Mitte der 1960er Jahre bis Anfang der 1970er gewann das Quintett Wettbewerbe, spielte auf Festivals in ganz Europa, bekam für seine Alben höchstes Kritikerlob und konnte sich vor Auftritts-Anfragen nicht retten:

Wir sind kaum hinterher gekommen, wir sind dauernd durch die Republik gefahren... Rudolf Theilmann

Kunstgeschichte statt Musikerlaufbahn

Rudolf Theilmann studierte Kunstgeschichte zu dieser Zeit und entschied sich sehr bewusst gegen eine Profi-Laufbahn als Musiker. Einmal, wie er heute offen zugibt, weil er keinen Ärger mit dem Vater wollte. Außerdem graute ihm bei der Vorstellung, sich vielleicht irgendwann auf künstlerische Kompromisse einlassen zu müssen: Nach der Auflösung des Modern Jazz Quintets folgten dann auch bald die eher frustrierenden Jahre. Jazzrock, Fusion, World Jazz und vor allem der Neotraditionalismus kamen in Mode, daneben wurde der Free Jazz zu einem absoluten Nischenphänomen, nicht nur das Publikums-Interesse flaute ab, auch die aktive Szene selbst dünnte merklich aus.

Der will nur spielen... aber nicht mit jedem

In Karlsruhe hatte Theilmann außer seinem langjährigen Partner, dem Saxofonisten Helmuth Dinkel, kaum noch Gleichgesinnte, mit denen er spielen mochte.

Da kam so langsam etwas auf, was ich ja bis zum heutigen Tag eigentlich nicht mag: diese Verschulung vom Jazz. Alle spielten dann gleich und gleich gut, aber diese Jazzschulen, das sind so Anstalten, die eigentlich nur Big Band Musiker generieren. Die kann man überall hinstellen, aber die haben keine eigene Stimme mehr. (...) Bis wir eben Anfang der 1980er Jahre dann plötzlich zwei Leute kennengelernt haben, von denen ich dachte: Mit denen könnte man wieder was machen! Rudolf Theilmann

Der Bassist Johannes Frisch und Multiinstrumentalist Helmut Bieler-Wendt gehörten schon einer anderen Generation an, ihr Interesse an experimenteller Musik war anders motiviert – die beiden brachten ihre Erfahrungen aus Punk, neuer Musik, Konzept- und Performancekunst mit in die gemeinsame Arbeit ein, man verstand sich aber auf Anhieb gut und – spielt bis heute als Quartett Dinkel-Frisch-Theilmann-Bieler-Wendt und – im Falle von Theilmann und Bieler-Wendt auch als Duo zusammen.

Karlsruhe, ein Paradies für Jazzer

Hauptberuflich war Rudolf Theilmann seit 1971 Kunsthistoriker an der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Daneben arbeitete er auch für das Booking beim Jazzclub der Stadt und schaffte es, dass dieser Ort weit über die Grenzen von Baden-Württemberg bekannt wurde. Mit einer klugen und mutigen Programmgestaltung holte er regelmäßig große internationale Namen wie Archie Shepp, Irene Schweizer, Sarah Vaughan oder Charles Lloyd in die Stadt. Von "goldenen Zeiten" schwärmt Theilmann da in der Erinnerung:

Also wir hatten im Vergleich zu anderen Städten paradiesische Zustände hier. Was wir machen konnten! Wir hatten einen fabelhaften Oberbürgermeister und hatten mit dem eigentlichen Kulturreferat nur großartige Leute, mit denen wir zu tun hatten: Also wir hatten alle Unterstützung! Rudolf Theilmann

Schlagzeuger? Rund um die Uhr

Mittlerweile hat sich Theilmann aber aus dem Vorstand zurückgezogen, ist auch als Kunsthistoriker inzwischen offiziell im Ruhestand und tritt als Schlagzeuger nur noch äußerst selten öffentlich auf. Was allerdings nicht bedeutet, dass er sein Spiel-Pensum verringert hätte: Das ist jetzt, mit 73 Jahren vielleicht sogar so hoch wie nie zuvor.

An drei Abschnitten des Tages übe ich. Bis zum heutigen Tag. Morgens. Mittags, nachts. Rudolf Theilmann

Manisch ist Rudolf Theilmann immer noch auf der Suche nach dem Rhythmus, dem perfekten Becken, dem perfekten Timing. Und wenn er nicht übt, dann hört er Musik.

"Rossini swingt wie die Sau!"

Mit derselben Disziplin, mit der er Schlagzeug spielt, widmet er sich dann seinen CD- und DVD-Stapeln. Das neue Album vom Gary Peacock Trio sei da zum Beispiel gerade in der Pipeline, sagt Theilmann, vorher müsse er allerdings noch viel dringender etwas anderes hören: