Frithjof Haas – vierzig Jahre Kapellmeister

Mehr als vier Jahrzehnte hielt er dem Badischen Staatstheater die Treue: Frithjof Haas war quasi der Marathonläufer unter den Kapellmeistern und als solcher legendär. 1922 in Überlingen am Bodensee geboren, starb er hochgeehrt im Jahr 2013 im Alter von 91 Jahren.

Bild: Frithjof Haas, Kapellmeister am Badischen Staatstheater in Karlsruhe. Foto der Spielzeit 1953/54 (Badisches Staatstheater).

In der strengen Theater-Hierarchie steht der Kapellmeister heute auf dem Dirigentenpodium zwar eine Stufe unter dem Generalmusikdirektor. Er gehört allerdings auch zum Leitungsteam in jedem Haus, verantwortet eigene Produktionen und kann sich damit durchaus profilieren. Frithjof Haas aber war ein Mensch, dessen wichtigster Leitsatz war: dienen und wieder dienen. Dem Komponisten, dem Werk. In Demut, Bescheidenheit gegenüber den großen Meistern.

Über seinen wichtigsten Lehrer, den Komponisten Walter Braunfels, bei dem er fünf Jahre Privatunterricht hatte, verfügte der Kapellmeister unmittelbare Verbindungen zu den Quellen der deutschen Musiktradition. Braunfels war "ein guter Pianist und hervorragender Komponist", der sich "eigentlich immer als Autodidakten bezeichnet" hat, so Haas. Er "hat mir immer gesagt, wenn es überhaupt einen gibt, der mein Lehrer war, dann ist das Felix Mottl gewesen."

Die ersten Wagner-Dirigenten als Ideengeber

Die ersten Wagner-Dirigenten Felix Mottl, Hermann Levi und Hans von Bülow waren für Frithjof Haas keine Persönlichkeiten, die man auf alten Postkarten studierte, sondern Interpreten mit äußerst modernen Ideen, die ihm durch Walter Braunfels nahegebracht wurden. Trotz eines Berufsverbots der Nazis für den als "Halbjuden" diffamierten Braunfels, unterrichtete dieser Musiktalente wie Frithjof Haas und lehrte ihn weit mehr als das elementare Handwerkszeug der Kapellmeisterzunft:

Der Musik bis ins Detail folgen

"Was ich eigentlich als die wesentliche Interpretation der klassischen Musik bezeichne, die 'lebendige Interpretation'. Das, was viele heutige Dirigenten zum Teil als selbstverständlich ansehen, was aber damals überhaupt nicht selbstverständlich war: dass man der Musik, dem Atem der Musik, der Phrase der Musik, bis ins Detail nachgeht." Frithjof Haas

Sechzig Ur- und Erstaufführungen

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs studierte Frithjof Haas noch "offiziell" an der Musikhochschule in Köln bei Günter Wand und kam im Jahr 1948 als junger Nachwuchs-Kapellmeister an das Badische Staatstheater nach Karlsruhe. Hier fanden sein Talent und Können nahezu ideale Bedingungen. Die unbeschreibliche Anzahl von sechzig Ur- und Erstaufführungen konnte Frithof Haas neben seinem Dienst am Repertoire zur Premiere führen. Die Kinderoper "Arche Noah" von Benjamin Britten, "Don Perlimplin" von Bruno Maderna oder den "Schneider Wibbel" von Mark Lothar – neueste Werke für das Musiktheater betreute Haas als Kapellmeister während seiner ganzen Karriere. Daneben etablierte er ab dem Jahr 1976 mit der Badischen Staatskapelle die Reihe "Konzerte zeitgenössischer Musik".

Einsatz für das Unerhörte

Ein heller Kopf, der nicht nur am Dirigentenpult mit klaren Zeichen agierte. Egal, wer gerade Intendant oder Generalmusikdirektor war, Kapellmeister Haas setzte sich bedingungslos für das Neue, das Unerhörte ein:

"Die Zeiten haben sich ganz gewaltig geändert. Das hängt mit vielen Dingen zusammen, aber natürlich auch im Wesentlichen mit materiellen Dingen. Uraufführungen werden sehr wenige gemacht, weil die Theater nicht mehr wagen, [...] eine [...] Oper auf die Bühne zu stellen mit der ganzen Szenerie: Das kostet sehr viel Geld und dann kommt das Publikum vielleicht nicht. Das ist der Grund, dass so wenige moderne Opern uraufgeführt werden." Frithjof Haas

Frithjof Haas unterrichtete auch an der Hochschule für Musik in Karlsruhe. Dort leitete er die Opernabteilung, eine ganze Sängerriege hat er so auf die Spur gebracht. Verbindlich und stets klar im Ton, mit einem weiten Rundhorizont ausgestattet, neugierig und stets voller Tatendrang, so kann man seinen Kapellmeistertyp umschreiben.

Rehabilitierung für seinen Lehrer Braunfels

Bereits im Jahr 1976 hatte Haas das Libretto zu Wolfgang Rihms Kammeroper "Faust und Yorick" verfasst, die literarische Feder sollte der Kapellmeister dann nie mehr ganz zur Seite legen. Von Frithjof Haas sind Biografien über Felix Mottl, Hermann Levi und Hans von Bülow erschienen, die mit ungeheurer Sachkenntnis, aber in einem sehr angenehmen, feuilletonistischen Stil die Persönlichkeiten und ihr Umfeld charakterisieren. Ein sehr persönliches Anliegen war für Frithjof Haas ein Leben lang die Rehabilitierung des von den Nazis verfemten Komponisten Walter Braunfels, der in der Nachkriegszeit von alten Seilschaften völlig ins Abseits gedrängt wurde. Gegen Ende eines sehr erfüllten Lebens durfte Haas die Wiederentdeckung seines geschätzten Lehrers erleben. Bei vielen Premieren konnte man den hochbetagten Kapellmeister mit dem eleganten Einstecktuch und der großen Fliege applaudierend in der ersten Reihe sehen.

Frithjof Haas starb im Oktober 2013 in seiner Wahlheimat Karlsruhe im Alter von 91 Jahren. Er war ein Kapellmeister, der in seinem Umfeld Epoche gemacht hat.