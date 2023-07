Wilhelm Rumpf - Umtriebiger Kirchenmusiker und Glockensachverständiger

per Mail teilen

Als Kantor der evangelischen Stadtkirche Karlsruhe leitete Wilhelm Rumpf mehrere Chöre und war einer der bekanntesten Organisten in Baden. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat er sich für den Wiederaufbau des musikalischen Lebens in Karlsruhe eingesetzt.

Wenn die Glocken der evangelischen Stadtkirche am Karlsruher Marktplatz läuten, erinnern sie auch an Wilhelm Rumpf:

"Jede Glocke hat einen bestimmten Schlagton, und wenn man die Glocken nacheinander anschlägt, erkennt man den Anfang der kirchentonalen Melodie ‚Te Deum laudamus’. Das war damals seine Idee." Karlheinz Schmid, ehem. Orgelstudent von Wilhelm Rumpf

Ein Vollblutmusiker

Karlheinz Schmid, der bei Wilhelm Rumpf Orgel studiert hat, spricht voller Bewunderung von seinem Lehrer. Eigentlich war Rumpf Volksschullehrer, dann Gymnasiallehrer und einer der ersten Musiklehrer des Fichtegymnasiums.

Doch nebenberuflich widmete er sich seiner Leidenschaft, der Kirchenmusik. Rumpf war ein Vollblutmusiker, sagt Schmid. Anders hätte er seine zahlreichen Aufgaben wohl auch nicht bewältigen können: Orgel- und Glockensachverständiger für Baden (1934 bis 1964), Chorleiter und Kantor der evangelischen Stadtkirche Karlsruhe, und – nach dem Krieg – außerdem Direktor des Badischen Konservatoriums und der Karlsruher Musikhochschule.

In der evangelischen Stadtkirche Karlsruhe spielte Rumpf auf einer Silbermannorgel, deren Wurzeln bis ins 18. Jahrhundert zurückreichten und die er mehrfach umbauen ließ. Doch bei einem Bombenangriff am 27. Mai 1944 wurde sie völlig zerstört. Ein schockierender Anblick für Rumpf, wie er in seinem "Karlsruher Orgelbuch", einer Orgelstücksammlung für den liturgischen Gebrauch, schreibt:

"Ich darf versichern, dass ich das Bild der Zerstörung, das die Orgel bietet, nie mehr vergessen werde. Die Orgel ist bis in ihre kleinsten Teile eine Ruine."

In den Kriegsjahren musste Rumpf mit ansehen, wie Metallteile von Orgeln und Glocken eingezogen wurden, um sie für Munition einzuschmelzen. Doch ein paar konnte Rumpf retten, erzählt Karlheinz Schmid:

"1946 ist er nach Hamburg gereist, dort gab es einen so genannten Glockenfriedhof. Dort waren noch nicht eingeschmolzene Glocken gestapelt. Ich glaube, über 10.000 waren das. Und da hat [er] tatsächlich drei oder vier Glocken aus Karlsruhe gefunden."

Gegen Gleichschaltung

Schon vor dem Krieg machte Rumpf sich auch als Chorleiter verdient. Ab 1932 leitete er den Karlsruher Bachverein. Als unter dem nationalsozialistischen Regime alle Vereine gleichgeschaltet werden sollten, suchte Rumpf einen Ausweg. Kurzerhand gab er den Vereinsstatus ab und holte den Chor an die Badische Landeskirche. Unter dem neuen Namen "Bachchor" war es ihm nun wieder möglich, Konzerte weiterhin so zu gestalten, wie es ihm gefiel. Zwölf Mal die Matthäuspassion, zwanzig Mal die Johannespassion von Bach und viele andere große geistliche Chorwerke hat Rumpf aufgeführt. Manchmal unter schwierigen Bedingungen, denn wegen des Krieges waren oft nur wenige Chorsänger da.

Fleißig, liebenswürdig und humorvoll

Nach dem Krieg wurde Wilhelm Rumpf ab 1945 Direktor des Badischen Konservatoriums und der Karlsruher Musikhochschule und hat sich für den Wiederaufbau des musikalischen Lebens in Karlsruhe eingesetzt, bis er 1964 überraschend starb.

Heute ist der Name Wilhelm Rumpf den meisten Menschen nicht mehr präsent. Doch Karlheinz Schmid bewahrt ihm ein ehrendes Andenken als

"ein sehr liebenswürdiger, humorvoller Mensch, der auch den sinnlichen Genüssen des Lebens nicht abgeneigt war. Wenn wir abends zu ihm eingeladen wurden, dann ging’s nicht unter einer Flasche Bischofinger ab."

Die evangelische Stadtkirche, in der Rumpf jahrelang als Kantor tätig war, wurde nach dem Krieg wiederaufgebaut. Und auch die Glocken wurden neu konzipiert und gegossen.