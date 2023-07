Joseph Keilberth - Kapellmeister mit Tradition

per Mail teilen

Joseph Keilberth startete seine Dirigentenlaufbahn als Kapellmeister und Generalmusikdirektor in Karlsruhe in den 1930er-Jahren. Danach dirigierte er die großen, renommierten Orchester seiner Zeit.

"Ich glaube, dass ein künstlerisches Leben ohne Tradition, wenn es wirklich etwas sein soll, gar nicht denkbar ist." Joseph Keilberth

Badisches Staatstheater Karlsruhe

Joseph Keilberth wurde 1908 in eine Musikerfamilie hineingeboren. Sein Vater war Solocellist der Badischen Hofkapelle Karlsruhe. Joseph junior studierte ebenfalls Violoncello und Klavier parallel zur Schule. Schon als Elfjähriger wusste er, dass die Musik seine Berufung ist. Vorzeitig verließ er das Gymnasium und baute seine Dirigentenlaufbahn auf. Seine Eintrittskarte in die Theaterwelt war das Vorspiel bei dem damaligen Karlsruher Generalmusikdirektor Ferdinand Wagner, einem entfernten Verwandten von Keilberth.

"Ganz unten" angefangen

Obwohl Wagner beeindruckt vom Können des jungen Joseph war, ließ er ihn zunächst von "ganz unten" anfangen: Das Herablassen des Vorhangs in einer "Freischütz"-Szene gehörte zu Keilberths ersten Aufgaben. Doch Joseph war entschlossen und bastelte systematisch an seiner Karriere. Mit Erfolg: 17-jährig volontierte er als Kapellmeister am Badischen Landestheater und durchlief anschließend alle Kapellmeister-Posten. Doch einfach war es nicht:

"Es ist ja nicht leicht für einen jungen Menschen, vor ein Orchester hinzutreten und die nötige Autorität zu besitzen."

Als Generalmusikdirektor Ferdinand Wagner starb, folgte ihm der junge Wiener Josef Krips – und nahm Joseph Keilberth zum Assistent. Doch schon 1933 – nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten – musste der Jude Krips wieder zurück nach Wien.

Keilberth prägte das Karlsruher Musikleben

Zwei Jahre später entschloss sich Keilberth, sich um den Posten des Generalmusikdirektors zu bewerben. Und wieder hatte er Erfolg: Er setzte sich gegen seinen Mitbewerber Herbert von Karajan durch und machte sich sofort an die Arbeit:

"Ich habe das Opernrepertoire zu drei Viertel neu einstudiert und dirigiert und – noch wesentlicher – das ganze Konzertrepertoire."

Joseph Keilberth hat in seinen Karlsruher Jahren so auch das Repertoire gepflegt, für das er bis heute berühmt ist – als Interpret der Werke insbesondere von Hans Pfitzner und Richard Strauss, von Ludwig van Beethoven und Richard Wagner.

Joseph Keilberth verlässt Karlsruhe

Auf eigenen Wunsch verließ Keilberth 1940 Karlsruhe und wechselte zunächst zum Deutschen Philharmonischen Orchester in Prag. Später übernahm er die Leitung des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg und die Bayerische Staatsoper München. 1968 starb Keilberth am Dirigentenpult während einer Festspielaufführung von Richard Wagners Tristan und Isolde.