Franz Philipp - Kirchenmusiker und Nationalsozialist

Für Gott und Vaterland: Der 34-jährige Freiburger Komponist und Kirchenmusiker wird 1924 Direktor des Karlsruher Konservatoriums. Zugleich wird er zu einem wichtigen Instrument der Nationalsozialisten. Nach 1945 unternimmt Franz Philipp einiges, um seine Vergangenheit loszuwerden.

Bild: Franz Philipp, Direktor der Badischen Hochschule für Musik von 1924-1944 (Stadtarchiv Karlsruhe)

Direkt an einer dichtbefahrenen Straße steht das "Blaue Haus". So nennen die Karlsruher das kastenförmige Gebäude mit der blauen Fassade an der Kriegsstraße Nummer 166: Das SWR Studio Karlsruhe. Vor etwa 85 Jahren hetzten hier noch keine Journalisten durch die Flure oder zogen sich einen Espresso aus dem Kaffeeautomaten.

Vielmehr schritten elegante Damen und Herren der Karlsruher Hautevolée durch weitläufige Gesellschaftsräume und lauschten verzückt dem musikalischen Fortschritt ihrer Sprösslinge.

Denn dort, wo heute das Studio steht, befand sich einst das Palais Bürklin. Bis zum Bombenangriff im Jahr 1944 war in der Stadtvilla im Neo-Renaissancestil das Konservatorium untergebracht. 1924 ergatterte der damals 34-Jährige Freiburger Komponist und Kirchenmusiker, Franz Philipp, den Direktorenposten. Er hatte sich völlig regulär beworben - mit Erfolg. Und strukturierte das Konservatorium neu: Durch Gründung eines Badischen Kammerorchesters, eines Badischen Kammerchors und einer Abteilung für Kirchenmusik. Letzeres "war durchaus neu und im Zuge der Strömung der Liturgischen Bewegung auch gewollt", bemerkt dazu der Organist und Musikwissenschaftler Michael Gerhard Kaufmann. Auf diese Weise habe das Konservatorium 1929 einen nahezu vorakademischen Status erreicht, bis es schließlich zur Badischen Hochschule erhoben wurde.

Für Gott und Vaterland

Michael Gerhard Kaufmann hat die Rolle Franz Philipps als glühenden Patrioten und strammen Anhängern der Nationalsozialisten erstmals kritisch aufgearbeitet. Mit Beginn der Nazi-Diktatur wurde unter Philipp die Hochschule - ganz im Geiste des Nationalsozialismus - verstaatlicht und gleichgeschaltet, und als Staatliche Hochschule für Musik Karlsruhe am Rhein unter Reichshoheit gestellt. Felix Oberborbeck, Kreisführer des Deutschen Sängerbundes und Direktor der Musikhochschule Weimar, definierte die "Gegenwartsaufgaben der Musikhochschule" in den Dreißiger Jahren:

"Das geschieht durch praktische Wirksamkeit des Musikstudenten einmal in den herkömmlichen Formen des Konzerts, darüber hinaus aber in selbstgestalteten Feiern, in planmäßigem Musizieren in Jugend und Volk, in allen denkbaren Formen der Musikpflege, in offenem Singen mit HJ. und BDM., im Arbeitsdienst, in Werken und Fabriken, in politischen Formationen und in musikalischen Vereinen." Felix Oberborbeck in "Gegenwartsaufgaben der Musikhochschule"

Meister der Improvisation

Franz Philipp war aber nicht nur ein wichtiger kulturpolitischer Funktionär, sondern wurde auch als begabter Musiker und Improvisator an der Orgel zum Aushängeschild der Nazis. Neben seinem Ruf als glänzender Interpret des romantischen Repertoires war Philipp auch für seine Kompositionen bekannt. Sie reichen von Weihekantaten für Thingspiele über sakrale Musik bis hin zu Stücken für Männerchöre:

Glühender Patriot

"Er hat Chorstücke geschrieben, die natürlich dem Zeitgeschmack entsprachen, und der war natürlich sehr patriotisch: Für Führer, Volk und Reich mit entsprechenden Kantaten von ihm, Weihekantaten für Thingstätten, oder eine Kantate, Opus 45, auf die Worte des Führers. Sehr braun, also dem nationalsozialistischen Gedankengut durchweg huldigend." Michael Gerhard Kaufmann

Obwohl überzeugter Patriot, der "durch Opportunismus auch ins Braune Lager hineingegangen ist", so Michael Gerhard Kaufmann, war Philipp "gläubiger Katholik, denn sonst hätte er eine solch innige Kirchenmusik sicherlich nicht schreiben können." Diese Wurzeln im Sakralen bleiben Philipps Konstante in seinem Schaffen, auch nach Zusammenbruch des NS-Regimes.

Geschönte Vergangenheit

Nach 1945 wollte Philipp nichts mehr mit der Nazi-Diktatur zu tun haben. Schon als sein Sohn an der Westfront gefallen war, hatte er sich politisch zurückgezogen. Mit welcher Kraftanstrengung Philipp versuchte, seine NS-Vergangenheit zu vertuschen, zeigt sein Werkverzeichnis. Hiervon existieren verschiedene Versionen, ein gezielter Manipulationsversuch:

"Das ist das, was man Philipp am meisten vorwerfen muss: Hat er noch während der Entnazifizierung sein Werkverzeichnis komplett durchforstet und auch gefälscht. Extrembeispiel ist genau diese Kantate auf Führerworte, "Ewiges Volk", 1942 komponiert, Opus 45, die dann 1947 unter der gleichen Opuszahl noch einmal erscheint als "Festliche Andacht auf die Heilige Eucharistie". Allerdings hat er dort die Musik komplett ausgetauscht. Also handelt es sich um eine Neukomposition unter der gleichen Opusnummer." Michael Gerhard Kaufmann

Vergessen in der Gegenwart

In den 1940er Jahren trat Philipp von seinem Amt in Karlsruhe zurück und zog in seine Geburtsstadt Freiburg. Er widmete sich wieder der Kirchenmusik. Sein Vertuschungsmanöver war erfolgreich, denn seine NS-Vergangenheit geriet in den Hintergrund. Noch in den Sechziger Jahren erhielt er den Reinhold-Schneider-Preis der Stadt Freiburg und das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Auch eine Franz-Philipp-Gesellschaft war in Freiburg aktiv. Erst nach und nach trat sein Werk in den Hintergrund.