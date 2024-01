Heinrich Kaspar Schmid – Ein Bayer am Oberrhein

Heinrich Kaspar Schmid kam in den 1920er-Jahren zwar nur für drei Jahre als Leiter des Konservatoriums nach Karlsruhe, bewirkte in der kurzen Zeit aber viel. Ein Porträt.

Kompositionen auf die Instrumente und die Praxis zugeschnitten

Es ist eine typische Situation, wie sie Carl Spitzweg auf seinen Bildern öfter dargestellt hat. Musiker spielen einer Dame zur Nacht ein Ständchen. Über den Balkon gelehnt, hört sie aufmerksam zu. Das Bild "Serenade im Mondschein" hat Heinrich Kaspar Schmid im Kopf, als er 1919 sein Bläserquintett schreibt.

Das humorvolle und ironische Quintett ist eines der populärsten Werke von Schmid, wohl auch, weil er hier ungemein dankbar für die Musiker komponiert hat. Das allerdings sei immer der Fall gewesen, sagt der Musikwissenschaftler Eckhardt van den Hoogen. Er ist einer der wenigen, die sich mit Schmid beschäftigt haben.

"Man spürt, er weiß um den Klang des Instruments – das ist keine theoretische Abhandlung, die man dann auch X-beliebig übertragen könnte, sagen wir: 'Jetzt habe ich etwas für Fagott und Klavier geschrieben. Ach Gott, warum nehme ich’s jetzt nicht vielleicht für Cello?' Das lässt sich eben schlecht übertragen.." Eckhardt van den Hoogen

Vom Bahnbeamten zum Musiker

Heinrich Kaspar Schmid ist ein Musterschüler des großen Pädagogen Ludwig Thuille. Während seines Studiums gewinnt der junge Komponist alle Wettbewerbe und Preise, die an der Münchener Akademie der Tonkunst zu vergeben sind. Blasse Theorie kommt ihm dabei nie aufs Notenpapier. Immer sind seine Werke auf die Praxis zugeschnitten – wie auch die klangschöne 'Turmmusik' für drei Trompeten und Posaunen.

In der Brust von Heinrich Kaspar Schmid, der 1874 in Landau an der Isar geboren wird, schlagen zeitlebens zwei Herzen: das eines Musikers und das eines Lehrers. Musik ist zwar seine große Liebe. An ein Musikstudium ist aber aus finanziellen Gründen zunächst nicht zu denken. Schmid wird zunächst Bahnbeamter. Als man ihn aber während der Arbeitszeit beim Komponieren erwischt, wird ihm vollends klar, dass nicht Fahrkarten verkaufen, sondern Musikmachen seine wirkliche Bestimmung ist. Nach dem mit Bravour absolvierten Studium ist er zunächst als Klavierbegleiter in Europa unterwegs. In den Ersten Weltkrieg zieht er mit Notenpapier unter dem Arm, mit Goethes "Faust" und Bachs "Kunst der Fuge".

Keine Theorie ohne Praxis

Heinrich Kaspar Schmid ist bereits angesehener Professor, Komponist und Interpret, als man ihn bittet, seinen Teil zum Erhalt des "Conservatoriums für Musik in Karlsruhe" zu leisten. Der bisherige Leiter Heinrich Ordenstein war gerade verstorben. Er hatte das Konservatorium 1884 gegründet und hierfür alle musikalisch-pädagogischen Kräfte der Stadt gebündelt. Professioneller Unterricht mit hohem Anspruch soll in Karlsruhe auch weiterhin gewährleistet sein. Wie das zu erreichen wäre, dazu äußert sich Heinrich Kaspar Schmid schon bald nach seinem Amtsantritt.

"Da gibt es ja einiges an Zitaten, dass ihm beispielsweise nicht daran gelegen war, theoretischen Unterricht ohne jedwede Praxis, sondern eigentlich immer im direkten Zusammenspiel mit der Praxis, überhaupt durchzuführen." Eckhardt van den Hoogen

"Gestaltungsklassen" und Lehrergesangverein

In Karlsruhe richtet Schmid so genannte "Gestaltungsklassen" ein. Nicht nur Fachkenntnisse und musikalischen Geschmack will Heinrich Kaspar Schmid vermitteln, sondern auch das Empfinden und die Fantasie schulen. Er schreibt Lieder, Kammermusik und Klavierstücke, die eigens auf Kinder und Jugendliche zugeschnitten sind. In Karlsruhe finden auch die so genannten "Morgenaufführungen für die Jugend" großen Anklang, in denen junge Menschen behutsam an die Meisterwerke der klassischen Musik herangeführt werden. Studenten sind es auch, die des öfteren Werke aus Schmids Feder in Konservatoriumskonzerten aufführen. Im Jahr 1921 übernimmt Heinrich Kaspar Schmid auch den Lehrergesangverein. Wahrscheinlich für dieses Ensemble entstehen ein Jahr später die in Karlsruhe uraufgeführten "Lieder eines Dorfpoeten".

Drei Jahre Wirken am Konservatorium in Karlsruhe

In Karlsruhe weist Heinrich Kaspar Schmid dem Lehrergesangverein neue Wege. Die Aufführungen großer Chorwerke werden zu Höhepunkten im Gesellschaftsleben. Schon nach drei Jahren kehrt Schmid 1924 wieder nach Bayern zurück. Er wird zunächst Konservatoriumsdirektor in Augsburg, dann zieht er sich in ein Dörfchen vor den Toren Münchens zurück, um sich nur noch seinen Werken zu widmen. 40 seiner insgesamt rund 120 Werke schreibt er noch bis zu seinem Tod im Jahr 1953. Sie sind eine Entdeckung wert, meint Eckhardt van den Hoogen.