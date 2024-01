Unterwegs mit den Mozarts

250 Jahre Wunderkindreise

1763, vor 250 Jahren, brach die Familie Mozart von Salzburg aus zu einer knapp vierjährigen Europareise auf, um der staunenden Welt zwei musikalische Wunderkinder zu präsentieren: die zwölfjährige Maria Anna, genannt Nannerl, und den siebenjährigen Wolfgang. Über München und Schwetzingen, Mainz und Köln ging es auch in die Metropolen des Kontinents, nach Paris und London, wo die Kinder Fürsten und Königen vorspielten und der Vater Kontakte zu Musikern und wohlwollenden Unterstützern des Projekts Europareise knüpfte.

Leopold Mozart berichtete seinem Salzburger Freund Lorenz Hagenauer in regelmäßigen, langen Briefen von seinen Reiseeindrücken – wie die Menschen in all den verschiedenen Landstrichen lebten, wie sie sich kleideten, was sie aßen, woran sie glaubten, womit sie bezahlten und noch viel mehr. All seine Briefe durchzieht das Bewusstsein von der Verantwortung, die Gott ihm mit diesen beiden Kindern übertragen hat. SWR2 folgt dem Reiseweg der Mozarts durch Europa und fragt nach den musikalischen Eindrücken, die Wolfgang auf dieser Reise sammeln konnte – Eindrücke, die seine späteren Kompositionen in hohem Maße beeinflusst haben.