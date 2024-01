per Mail teilen

Fünf Einzelporträts und ein Komponistenstammtisch - 21. Mai bis 9. Juli 2012



Pluralismus prägt die junge Komponisten-Generation der Jahrgänge 1976 bis 1981. Auf die Frage, was und wie sie komponieren, geben Ondrej Adamek, Johannes Kreidler, Marko Nikodijevic, Simon Steen-Andersen und Vito Zuraj ganz verschiedene Antworten. SWR2 JetztMusik stellt die jungen Komponisten vor und bringt sie miteinander ins Gespräch.

Klavierprobe zu Ivan Wyschnegradskys "Arc en ciel" im Hans-Rosbaud-Studio SWR SWR - Armin Köhler

"Wie arbeitet die musikalische Avantgarde?" Derart programmatisch deutlich konnte der Komponist Pierre Boulez 1961 noch einen grundlegenden Aufsatz zu seiner Kompositionstechnik betiteln. Und er machte aus dem individuellen Ansatz einen allgemeinen: "So komponiert die musikalische Avantgarde".

Bereits zehn Jahre später war es mit derartiger Eindeutigkeit vorbei, als der Musikjournalist Hansjörg Pauli sehr viel vorsichtiger nachfragte: „Für wen komponieren sie eigentlich?“ Wiederum vierzig Jahre später scheint die Lage noch unübersichtlicher geworden zu sein, aber auch vielfältig bunter. Wer heute die Festivals der neuen Musik besucht, wird kaum mehr einen gemeinsamen Ton hören.

Simon Steen-Andersen: "Ich sage eigentlich immer,vor allem zu den Schlagzeugern: Bitte arrangier Dich so, dass man weitestgehend sehen kann, was Du da machst. Es ist immer interessant zu sehen, wie ein Klang entsteht. Wenn man so einen ganz tollen Klang hat, aber den Flötisten, der Klang macht, kaum sieht, weil der Notenständer davor steht, dann ist das ein bißchen flach, finde ich." SWR SWR - Bild in Detailansicht öffnen

Das muss jetzt nicht unbedingt als babylonische Sprachverwirrung aufgefasst werden, aber das Komponieren heute ist pluralistisch geworden. Pluralismus prägt auch die jüngste Generation von Komponisten, die zwischen 1976 und 1981 geboren wurde. Diese Jahreszahlen sind rein äußerlich, treffen aber auf die fünf jungen Komponisten zu, die in der Sendereihe in SWR2 JetztMusik vorgestellt werden und in den letzten Jahren verstärkt auf sich aufmerksam machen konnten.

Ondrej Adamek, Johannes Kreidler, Marko Nikodijevic, Simon Steen-Andersen und Vito Zuraj können zu einer Generation gerechnet werden. Sie alle sind zwar bei den einschlägigen Ereignissen der neuen Musik bestens vertreten, sie kennen sich auch, aber sie könnten kaum die Boulezsche Frage programmtisch in eine Richtung eindeutig beantworten. Das mag vielleicht auch an ihrer unterschiedlichen Herkunft aus dänischen, slowenischen, serbischen, tschechischen und deutschen Kulturverhältnissen herrühren. Herkunft prägt Zukunft – auch das soll in der Sendereihe zum Ausdruck kommen.

Am Beginn der Reihe steht ein virtueller Stammtisch. Dabei haben sich die fünf Komponisten am Schnittpult des Studios versammelt und führen einen Dialog über Stichworte des Komponierens von neuer Musik. Dieser Stammtisch ist eine Art Visitenkarte der Komponisten, wobei zunächst noch nicht zu hören sein wird, was und wie sie komponieren, sondern vielmehr die Frage des „Warum“ beantwortet werden soll. In den folgenden fünf Einzelporträts werden dann die jeweiligen Handschriften und Identitäten von Ondrej Adamek, Johannes Kreidler, Marko Nikodijevic, Simon Steen-Andersen und Vito Zuraj hörbar.

Die Sendetermine: