Preisträger: Eric Schaefer

Baden-Baden/Mainz. Der in Berlin lebende Schlagzeuger Eric Schaefer erhält den je zur Hälfte vom Land Rheinland-Pfalz und vom Südwestrundfunk (SWR) gestifteten Jazzpreis 2010. Der SWR-Jazzpreis ist mit 15.000 Euro dotiert. Schaefer, Jahrgang 1976, setzte sich gegen drei gleichfalls nominierte Kandidaten durch: den Pianisten Rainer Böhm, den Kontrabassisten Henning Sieverts und die Gruppe "Johnny La Marama". Bei "Johnny La Marama" spielt Eric Schaefer Schlagzeug. Das Trio um den Gitarristen Kalle Kalima wird daher beim Konzert zur Preisübergabe am 2. Juni im SWR-Funkhaus in Mainz zu hören sein. Außerdem stellt Schaefer ein neues Projekt mit der Geigerin Margherita Biederbick, der Cellistin Kathrin Bogensberger, dem Bassisten Chris Dahlgren und dem Klarinettisten Michael Thieke vor.

2. Juni 2010, 19.30 Uhr, Foyer des SWR-Funkhauses Mainz, Am Fort Gonsenheim 139, 55122 Mainz.

Eintritt frei.



Die Jury meint:

Die Jury begründet die Wahl Schaefers in erster Linie mit der enormen Vielseitigkeit dieses Schlagzeugers. Ob im anspruchsvollen Mainstream, wie im Trio "[em]" mit Michael Wollny und Eva Kurse oder im Carsten-Daerr-Trio, ob im Rockjazz, wie in "Johnny La Marama", ob in experimentellen Formen frei improvisierter Musik, u. a. in Gruppen wie "Nickendes Perlgras" und "Unununium" – Eric Schaefer ist in den verschiedensten Stilrichtungen auf der Höhe der Zeit.

Am 2. Juni 2010, 19.30 Uhr, SWR-Jazzpreis 2010 – Preisverleihung und Preisträgerkonzert im Foyer des SWR-Funkhauses Mainz, Am Fort Gonsenheim 139, 55122 Mainz, der Eintritt ist frei.

Quintett mit Margherita Biederbick (v), Kathrin Bogensberger (cello), Chris Dahlgren (b), Michael Thieke (cl) und Eric Schaefer (dr + perc).

"Johnny La Marama": Kalle Kalima (g), Chris Dahlgren (b) und Eric Schaefer (dr).

Über den SWR-Jazzpreis

Der SWR-Jazzpreis wird 2010 zum 30. Mal vergeben. Die Jury besteht aus je zwei Vertretern des SWR (Reinhard Kager, Werner Wunderlich) und des Landes Rheinland-Pfalz (Georg-Rudolf May, Konrad Georgi), einem Mitglied einer Jazzorganisation (Arndt Weidler / German Jazz Meeting e.V.) und zwei Musikkritikern (Günther Huesmann, Harry Lachner).

Sendung in SWR2:

22. Juni 2010, 21.03 Uhr, SWR2 Jazz Session: Wiedergabe des Konzerts vom 2. Juni