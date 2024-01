per Mail teilen

Das 1989 gegründete Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) in Karlsruhe besteht aus Museen für Neue Kunst sowie für Medien, den Instituten für Bildmedien, für Musik und Akustik, für Medien, Bildung und Wirtschaft sowie für Film. Das Institut für Musik und Akustik verbindet künstlerische Arbeit mit Forschung und Entwicklung und veranstaltet Konzerte, Symposien, Festivals. In den ZKM-Studios arbeiten Gastkünstler und Wissenschaftler in Bereichen wie digitale Klangsynthese, algorithmische Komposition, Live-Elektronik, Hörspiele, interaktive audiovisuelle Klanginstallation.