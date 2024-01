per Mail teilen

Sie ist geräuschhaft, laut, schnell, rasant, hektisch, perkussiv, sprunghaft, zerhackt. Das sind einige der wesentlichen Merkmale der Noise Music, einer polystilistischen und collagehaften Musikrichtung, die in den 1980er Jahren in New York aufkam und sich

seither weltweit verbreitet hat. Zu ihren namhaften Vertretern zählen u. a. John Zorn, Bill Laswell, Elliot Sharp, Christian Marclay, Fred Frith, David Moss.