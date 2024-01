ist der Name einer 1934 in den USA gegründeten Firma, die als eins der ersten Unternehmen Hintergrundmusiken zur Lautsprecherbeschallung von Fabriken, Büros, Kaufhäusern, Fahrstühlen etc., also funktionale Musik produzierte und seither kommerziell vertreibt, zunächst über Tonträger, seit den 1980er Jahren auch per Satellit und Internet. In der Musikszene ist das Wort Muzak schon lange ein Synonym für schlechte Berieselungsmusik.