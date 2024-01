Zentrum neuer Musik in den Niederlanden. 1945 von Walter Maas in Bilthoven gegründet, um junge niederländische Komponisten durch Konzerte, Publikationen, Vorträge in einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Seit 1959 finden jährlich die 1951 gegründeten internationalen Gaudeamus-Musikwochen statt (inklusive eines Kompositions-, seit 1963 auch eines Interpretationswettbewerbs). Heute sitzt Gaudeamus in Amsterdam.