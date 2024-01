Spannende Vorträge für Kinder und Erwachsene

Fünf Sendungen ab Pfingstsonntag

Die Kinderaula geht nun schon zum vierten Mal auf Sendung, unter dem Motto: "Gewusst wie? Wissenschaftler erklären die Welt". Und auch dieses Mal gibt es viel zu erklären, von namhaften Professorinnen und Professoren aus Baden-Württemberg und Rheinland Pfalz. Ihnen ist es auch dieses Mal wieder gelungen, ihre komplizierten Forschungsgebiete den 10-13jährigen Hörern verständlich und spannend zu vermitteln, ohne die berüchtigten Kathederton. Es geht dabei um Fragen wie: Hat die Bibel Recht, wenn es um die Frühgeschichte Israels geht, wozu brauchen wir Strafe, wie reden Computer miteinander?

Hören lohnt sich also, bei der Kinderaula in SWR2, am 11.5., 18.5., 22.5., 25.5. und 1.6., jeweils von 8 Uhr 30 bis 9 Uhr in SWR2. Wenig später erscheinen die Vorträge auch wieder als CD-Edition im Verlag Quartino und sind im SWR-Shop erhältlich.

Themen: