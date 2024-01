wurde 1959 in Köln geboren. Noch als Schüler studierte er zunächst Kirchenmusik, nach dem Abitur dann an der Kölner Musikhochschule Klavier bei Aloys Kontarsky, Dirigieren bei Wolfgang von der Nahmer und Komposition bei York Höller. Ein Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes ermöglichte ihm einen Studienaufenthalt in Paris am IRCAM, wo er Schüler von Vinko Globokar war; zeitgleich weitere elektronische Studien bei Hans Ulrich Humpert in Köln. Sein erstes Engagement als Dirigent führte Johannes Kalitzke 1984 an das Gelsenkirchener Musiktheater im Revier, wo er in den Jahren 1988 bis 1990 Chefdirigent war. 1991 wurde er künstlerischer Leiter und Dirigent des von ihm mitbegründeten Ensembles musikFabrik. Seither ist er regelmäßig als Gastdirigent bei Ensembles und Sinfonieorchestern tätig. Zahlreiche Opernproduktionen und CD-Aufnahmen ergänzen seine Tätigkeit als Interpret klassischer und zeitgenössischer Musik. Als Komponist erhielt Kalitzke Aufträge von namhaften Ensembles wie zum Beispiel der London Sinfonietta, dem Ensemble Intercontemporain, dem SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg oder dem Berliner Sinfonieorchester. Sein erstes Musiktheaterstück Bericht vom Tod des Musikers Jack Tiergarten war Beitrag der Münchner Biennale 1996. Seine zweite Oper, Molière oder die Henker des Komödianten, eine Auftragsarbeit für das Land Schleswig-Holstein, wurde 1998 in Bremen uraufgeführt, ebendort auch seine dritte Oper Inferno nach Peter Weiss. Eine Oper nach dem Roman Die Besessenen von W. Gombrowicz entsteht bis 2010 im Auftrag des Theaters an der Wien.