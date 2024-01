Francesco Filidei Olivier Roller

wurde 1973 in Pisa geboren und absolvierte die Konservatorien in Florenz und Paris. Als Organist und Komponist wurde er zu den wichtigsten Festivals der zeitgenössischen Musik eingeladen und seine Werke wurden von Orchestern wie dem WDR Sinfonieorchester, SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, RSO Wien, Tokyo Philharmonic Orchestra und Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks und von Ensembles wie 2e2m, Linea, L’Itinéraire, Alter Ego, Ensemble intercontemporain, Les Percussions de Strasbourg, Klangforum Wien, Ensemble musikFabrik, ensemble recherche, Ensemble ascolta, Next Mushroom Promotion, Tokyo Sinfonietta, Ars Ludi, Icarus, Ictus Ensemble, Signal und den Neuen Vocalsolisten Stuttgart in den Philharmonien von Berlin und Köln, der Cité de la Musique (Paris), der Suntory Hall, der Tokyo Opera, dem Theaterhaus Wien, dem Münchner Herkulessaal und der Tonhalle Zürich aufgeführt. 2005 erhielt er einen Auftrag vom IRCAM Reading Committee und wurde mit dem Salzburger Musik Förderpreis (2005), dem Takefu-Preis (2007), dem Förderpreis der Ernst von Siemens Musikstiftung (2009), der UNESCO Picasso / Miró-Medaille des International Rostrum of Composers (2011) und dem Abbiati-Preis (2015) ausgezeichnet. Er war Composer in residence auf Schloss Solitude (2005), Stipendiat der Casa de Vélazquez Madrid (2006-07) und der Villa Medici in Rom (2012-13). Er war Gast des DAAD in Berlin und Composer in residence des Ensembles 2e2m (2015). Er unterrichtete Komposition in Royaumont („Voix Nouvelles“), an der Universität von Iowa, an der International Young Composers Academy in Tchaikovsky City und bei Bando INAUDITA in Barga.