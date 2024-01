geboren 1978, Komponistin und Sängerin, lebt in Wrocław, wo sie an der Musikhochschule unterrichtet. Bekannt für ihren einzigartigen Stimmumfang und den Einsatz von ungewöhnlichen und herausfordernden Techniken, gibt sie Konzerte auf der ganzen Welt und hat zahlreiche Werke uraufgeführt. Ihre Kompositionen wurden von renommierten Institutionen wie dem Los Angeles Philharmonic, der Staatsoper Hannover, dem Westdeutschen Rundfunk, dem Ensemble Intercontemporain, dem Ultraschall Festival, dem Wratislavia Cantans Festival und der Nationaloper in Warschau in Auftrag gegeben.

Zusammen mit dem Komponisten und Pianisten Cezary Duchnowski gründete sie das ElettroVoce Duo. Als Sängerin und Komponistin hat Agata Zubel mit mehreren Dutzend Festivals und Orchestern, Opernhäusern sowie den weltweit führenden Ensembles zusammengearbeitet.