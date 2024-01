Literaturtipps

Einen großen Überblick über die Insel in religiösen Schriften, in Literatur und Philosophie gibt der auf Rügen lebende Insel-Forscher Volkmar Billig in seiner Promotionsschrift. Sie erschien 2010 in einer überarbeiteten Fassung im Berliner Verlag Matthes und Seitz. Titel: Inseln – Geschichte einer Faszination.

Über die Entdeckung der Südsee und die von ihr in Deutschland und Europa ausgelöste Begeisterung erfährt man Spannendes in dem Buch Erotische Paradiese von Christiane Küchler Williams, das 2004 im Wallstein Verlag veröffentlicht wurde. Leider ist es nur noch in wenigen Exemplaren antiquarisch sowie in Bibliotheken erhältlich.

Der Bericht über seine Reise mit James Cook von Georg Forster mit dem Titel Reise um die Welt ist in einigen relativ teuren Nachdrucken erhältlich, aber auch antiquarisch und als E-Book. Er kann auch im Internet im Projekt Gutenberg nachgelesen werden.