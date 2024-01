per Mail teilen

Alle Sendungen von SWR2 Zur Person bieten wir Ihnen auch zum Herunterladen im Mp3-Format und im Podcast-Abo an. Zum Abonnieren des Zur Person-Podcasts nutzen Sie einfach die App "ARD Audiothek" oder kopieren Sie die Podcast-Adresse in ein Podcast-Programm wie iTunes oder spotify. Sie können die Podcast-Adresse auch einfach anklicken und in Ihrem Internetbrowser als dynamisches Lesezeichen abonnieren.

Weitere Informationen zum Umgang mit Podcasts erhalten Sie hier: