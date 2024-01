"Das einzige historische Instrument bin ich"

Teodor Currentzis und sein Ensemble musicAeterna bringen Giacomo Puccinis Oper „La Bohème“ auf die Bühne des Festspielhauses Baden-Baden. Lydia Jeschke hat den designierten Chefdirigenten des SWR Symphonieorchesters bei den Proben getroffen.

Als wir uns zuletzt getroffen haben, in Freiburg, in Produktionen mit dem SWR Sinfonieorchester (Anm.: mit dem SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg), da ging es um Musik von Dmitri Schostakowitsch, von Alban Berg oder Ludwig van Beethoven. Hier und jetzt in Baden-Baden geht es um Oper und Puccini – für mich ein komplett anderes Repertoire. Ist deine Herangehensweise grundsätzlich verschieden, je nachdem, ob es sich um sinfonische Musik oder eben um Oper handelt?

Ganz grundsätzlich muss ich sagen, dass das eine Spezialität von mir ist: dass ich eine große Bandbreite des Repertoires habe. Und in der Bewertung von Musik bin ich sehr offen. Ich bin nicht dogmatisch in dem Sinne, dass ich nur einen Weg für möglich halte: zum Beispiel nur zeitgenössische Musik oder nur Barockmusik zu spielen. Und da ich die Möglichkeit und die Fähigkeit habe, in verschiedene Stile hinein zu springen, finde ich es wirklich schön, das auch zu tun. „La Bohème“ als Beispiel für eine Oper ist für mich etwas, das wir zu unseren Freunden auf der dogmatischen Seite des Musikbetriebs bringen sollten. Tatsächlich dirigiere ich zumeist Alte Musik oder Neue Musik oder Musik, die eine bestimmte Stärke, einen philosophischen oder metaphysischen Gehalt hat. Aber diese Leute müssen auch so etwas entdecken! Ich habe Freunde, die Puccini hassen. Eigentlich hassen die meisten meiner Freunde Puccini.

Weil ihnen die Musik zu leicht ist? Oder andersrum: wo liegt die Stärke in Puccinis Musik?

Das Problem dieser Menschen ist – es tut mir leid, das zu sagen: Es ist ihnen peinlich, vor anderen zu weinen. So einfach ist das. Aber wenn wir uns höllisch verlieben, dann fragst du nicht, wie du gerade aussiehst oder was dein ästhetischer Vorsatz war – dann verstehst du, worum es geht. Zunächst mal ist „La Bohème“ technisch und formal ein erstaunliches Stück. Und mit sehr engen Freunden habe ich oft gestritten und für dieses Stück gekämpft. Es geht mir dabei nicht um dieses übliche Setting: teure Aufführungen in Dinosaurier-Opernhäusern, die sehr reichen Leuten scheinbar ein Fenster öffnen, in dem sie sehen können, wie sehr arme Leute leben. Das hasse ich auch. Aber das hat nichts mit der Musik zu tun: Die Musik ist fantastisch. Und ich sage dir: Die Leute, die wirklich wie Bohemiens leben, lieben diese Musik. Die Leute, die durch Bücher und Vorträge von Professoren dogmatisch geworden sind, werden die Musik nicht verstehen. Wenn du nicht mal etwas Verrücktes gemacht hast, wenn du nicht mit anderen deine Fantasie erweitert hast … Ich habe so gelebt: Ich traf einen Freund, den ich 5 Jahre nicht gesehen hatte, und er sagte: Lass uns eine Dichtergruppe organisieren. Wir trafen uns mit noch drei, vier anderen Poeten und planten einen Angriff auf die Stadt. Wir schrieben 1000 Gedichte auf die Straßen, bevor es zu schneien begann. Damit sie später plötzlich auftauchen konnten, wenn der Schnee wieder geschmolzen sein würde. Solche Dinge. Der Freund zog bei mir ein. Dann traf er ein Mädchen auf der Straße, und er sagte: „Ich liebe sie. Kann sie auch hier wohnen?“ Sie zog also auch ein. Ein anderer Freund kam auf einen Kaffee, und auch er wurde ein Mitbewohner. Das blieb dann für die nächsten drei Jahre so. So etwas scheint heute verrückt. Aber für uns war das damals normal.

Es ist also ein Stück über das Künstlerleben – aber auch über die Liebe oder überhaupt: tiefe Emotionen …

Es geht um die Liebe, und Liebe hat zu tun mit Erinnerung, Schmerz, Winter … Die schönste Zeile im Text zu „La Bohème“ lautet: „Soli d’inverno cosa da morire“ – „Alleinsein im Winter ist ein Grund zu sterben.“ Die Liebe ist eine so tiefe Emotion, weil sie im selben Moment Geburt und Tod bedeutet. Und Puccini versteht das sehr gut.

Du hast für die Baden-Badener Produktion die Künstler, die Musiker aus Perm mitgebracht, die dir besonders verbunden sind: das Orchester von MusicaAeterna – bekannt für seine historisch informierten Aufführungen. Spielen die Musiker in Baden-Baden irgendwelche historischen Instrumente?

Nein, das ist in diesem Fall nicht nötig. Das einzige historische Instrument bin ich selbst mit meiner und unserer Geschichte.