wurde 1967 in Valladolid (Spanien) geboren. Er generiert sein kompositorisches Material sowohl aus abstrakten mathematischen Modellen als auch aus Steuerungsmodellen der Natur. Hinzu kommen Einflüsse aus der bildenden Kunst, der Poesie, dem Musikinstrumentenbau, der Objektmodellierung, der Übertragung architektonischer Räume auf Musik, der Anwendung der Topologie perspektivischer Maltechniken und die Erforschung der akustischen Möglichkeiten im mikroskopisch kleinen Bereich der Instrumente. Seine Werke werden bei den wichtigsten Festivals zeitgenössischer Musik von Ensembles wie u.a. dem Ensemble Intercontemporain, Klangforum Wien, Ensemble L'Itinéraire, Ensemble court-circuit, Nouvel Ensemble Modern, Vocalensemble Exaudi und dem Quatuor Diotima aufgeführt. Mehrfach wurde er zu Kompositionskursen wie den Session de composition Voix Nouvelles de la Fondation Royaumont oder dem Takefu International Music Festival eingeladen. Alberto Posadas, der seit 1991 als Professor für Werkanalyse, Harmonielehre und kompositorische Grundlagen am Konservatorium Majadahonda (Madrid) unterrichtet, erhielt 2011 den spanischen National Music Award in der Kategorie Komposition. Er lebt in Madrid.