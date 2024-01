Claude Vivier

wurde 1948 in Montreal, Kanada geboren und - als Kind unbekannter Eltern - 1951 adoptiert. Die Musik entdeckte er für sich in einem Seminar, das er mit 16 Jahren besuchte,

allerdings nach zwei Jahren wegen "unreifen Betragens" wieder verlassen musste. Vivier studierte gleichwohl Komposition, zunächst in Montreal bei Gilles Tremblay. 1971 ging er nach Europa, wo er in Utrecht bei Gottfried Michael Koenig elektroakustische Komposition und dann in Köln bei Hans Ulrich Humpert und Karlheinz Stockhausen studierte. 1976 reiste Vivier nach Japan, Bali und in den Iran. Im Anschluss an diese Reise entstanden seine eigenwilligsten Kompositionen. Vivier der für seine Gesangskompositionen eine eigene Sprache (eine Silbenmischung mit Anklängen ans Holländische, Italienische und Balinesische) erfand, widmete sein letztes großes und unvollendet gebliebenes Projekt dem "Entdecker und Träumer" Marco Polo. Im März 1983 wurde er unter ungeklärten Umständen in einem Pariser Hotel erschossen.