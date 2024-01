Harrison Birtwistle

geboren am 15. Juli 1934 in Accrington/Lancashire. Als er 1952 ein Stipendium des Royal Manchester College of Music (RMCM) erhielt, begann er sein Studium als Klarinettist, wechselte aber bald in Richard Halls Kompositionsklasse. Mit seinen Mitstudenten Peter Maxwell Davies, Alexander Goehr, dem Pianisten John Ogdon und dem Dirigenten Elgar Howarth bildete er die einflußreiche Gruppe "New Music Manchester", die moderne Musik aufführte, vornehmlich Werke der damals in Großbritannien noch weitgehend unbekannten 2. Wiener Schule. Er verließ das RMCM 1955, leistete Wehrdienst als Klarinettist in einer Militärkapelle und ging anschließend an die Royal Academy of Music in London, um bei Reginald Kell Klarinette zu studieren. 1964-65 unterrichtete er an der Cranbome Chase School in Dorset Musik, gab seine Stelle aber auf, als ihm 1966 ein Stipendium den einjährigen Aufenthalt als Gasthörer in Princeton/New York ermöglichte.



Dort entstanden, vermutlich eine Reaktion auf seinen ersten großen Erfolg als Komponist (Tragoedia für Bläserquintett, Harfe und Streichquartett, 1965), zahlreiche Werke. Wieder in England, gründete er zusammen mit Davies die "Pierrot Players", ein Ensemble, das, ursprünglich auf Schönbergs "Pierrot lunaire" zugeschnitten und, um Schlagzeug erweitert, neuerer Musik allgemein und eigenen Kompositionen im besonderen ein Podium verschaffte. Für dieses Ensemble schrieb Birtwistle u. a. einige "Bearbeitungen" mittelalterlicher Musik (z. B. Hoquetus David nach Machaut, 1969); auf die Dauer fühlte er sich aber durch die stets gleiche Besetzung zu stark eingeschränkt. Als Davies 1970 die Gruppe zu "The Fires of London" umformierte, riefen Birtwistle und der Klarinettist Alan Hacker das Ensemble "Matrix" ins Leben, das in erster Linie experimentell arbeitete.



Nach mehreren Gastprofessuren in den USA (1973/74 in Swarthmore/ Pennsylvania) war Birtwistle 1975-84 Musikdirektor des National Theatre in London, eine Tätigkeit, aus der einige Kompositionen erwuchsen, darunter das Ballett Pulse Field (1977) und die Oper Yan Tan Tethera (Tony Harrison, 1983). Birtwistle erhielt verschiedene Preise und Auszeichnungen; 1988 wurde er geadelt.