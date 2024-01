Helmut Lachenmann

geboren am 27. November 1935 in Stuttgart. Studium an der Musikhochschule Stuttgart von 1955 - 1958 bei Jürgen Uhde und Theorie und Kontrapunkt bei Johann Nepomuk David. Von 1958 bis 1960 Kompositionsstudium in Venedig bei Luigi Nono. Erstes öffentliches Auftreten als Komponist bei der Biennale Venedig 1962 und bei den Internationalen Ferienkursen für Neue Musik in Darmstadt. 1965 Arbeit im elektronischen Studio der Universität Gent. Von 1966-1970 Lehrauftrag für Musiktheorie an der Musikhochschule Stuttgart. 1968 erhält Lachenmann den Kompositionspreis der Stadt Stuttgart. Von 1970-1976 Dozent für Musik an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Von1972-1973 unterrichtet Lachenmann die Meisterklasse für Komposition an der Universität Basel. 1976-1981 Professor für Komposition an der Musikhochschule Hannover. Seit 1978 ist Lachenmann mehrfach Dozent bei den Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik. Von 1981-1999 Professor für Komposition an der Musikhochschule Stuttgart. Der Musikpreis der Ernst-von-Siemens-Stiftung wird Lachenmann 1997 verliehen.