Klaus Lang

geboren 1971 in Graz. Lebt als freischaffender Komponist und Organist in Berlin. Studium von Komposition und Musiktheorie und Orgel an der Musikhochschule in Graz. Wichtige Lehrer: Hermann Markus Preßl, Beat Furrer, Younghi Pagh Paan. Werke für verschiedenste Besetzungen. Aufträge verschiedener Festivals: Steirischer Herbst Graz, Wien Modern, Eclat Stuttgart, maerzmusik Berlin, Osterklang Innsbruck, Tage zeitgemäßer Musik Bludenz, Musikmonat Basel, Takefu Festival (Japan), Lucerne Festival, Wittener Tage für neue Kammermusik. Aufgeführt durch Klangforum Wien, Arditti-Quartett, Ensemble Intercontemporain, Ensemble die reihe, SWR-Chor, WDR-Chor, Studio Percussion Graz, Teheran Symphony Orchestra. Konzerte als Organist mit alter, neuer und improvisierter Musik.