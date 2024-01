1973 geboren in Oslo, studierte von 1992 bis 1998 Pädagogik und Komposition an der Staatlichen Musikhochschule in Oslo. 1999/2000 war er Composer in Residence der Oslo Sinfonietta. Seither ist er freischaffender Komponist, er lebt und arbeitet in Oslo. Buene erhielt Aufträge vom Ensemble Intercontemporain, der Birmingham Contemporary Music Group, der Fondation Royaumont und einer Vielzahl skandinavischer Orchester und Ensembles. Über das Komponieren für Solisten, Ensembles und Orchester hinaus arbeitet Eivind Buene häufig mit Improvisationsmusikern zusammen und entwickelt Musik im Grenzbereich zwischen klassischer Notation und Improvisation. Zudem schreibt er Musikkritiken und Essays. Sein literarisches Debüt hatte er 2010 mit dem Roman "Enmannsorkester". Von 2015 bis 2019 ist Eivind Buene Lehrbeauftragter für Komposition an der Musikakademie Oslo.